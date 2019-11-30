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30ноября
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В Белогорске в результате ДТП пострадал подросток

В Белогорске в результате ДТП пострадал подросток
Фото: instagram.com

В Белогорске на улице 50-летия Комсомола произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении Toyota Mark II и Toyota Corona пострадали два человека, одному из них 16 лет. Это произошло в пятницу, 29 ноября.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в Инстаграме, удар пришелся в правую переднюю часть «марка». У «короны» разбита передняя часть. Ранены водитель «марка» и несовершеннолетний пассажир «короны». «Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», – сообщает ИА Амур28.инфо со ссылкой на автоинспекторов.

Участник обсуждения в инстаграм-паблике происшествий Белогорска сообщил, что водитель «марка» был нетрезв. Так это или нет, установят специалисты.

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#ДТП

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Комментарии
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  • antipinstanislavgdsy

    antipinstanislavgdsy
    2 часа назад

    Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U

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