В Белогорске в результате ДТП пострадал подросток

В Белогорске на улице 50-летия Комсомола произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении Toyota Mark II и Toyota Corona пострадали два человека, одному из них 16 лет. Это произошло в пятницу, 29 ноября.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в Инстаграме, удар пришелся в правую переднюю часть «марка». У «короны» разбита передняя часть. Ранены водитель «марка» и несовершеннолетний пассажир «короны». «Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», – сообщает ИА Амур28.инфо со ссылкой на автоинспекторов.

Участник обсуждения в инстаграм-паблике происшествий Белогорска сообщил, что водитель «марка» был нетрезв. Так это или нет, установят специалисты.