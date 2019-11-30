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30ноября
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сегодня, 08:45 1

Медведев подписал распоряжение о создании российской «Википедии»

Медведев подписал распоряжение о создании российской «Википедии»
Фото: tass.ru

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии». Помимо интерактивного портала, будет создана некоммерческая организация Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия».

Как сообщает «Эхо Москвы», проект получит 100 % акций одноименного издательства. Предполагается, что эта инициатива позволит обеспечить граждан доступом к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Ранее сообщалось, что проект обойдется почти в 2 миллиарда рублей.

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#интернет #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • antipinstanislavgdsy

    antipinstanislavgdsy
    2 часа назад

    Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U

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