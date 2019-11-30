Жителя Тынды, предложившего взятку приставу, заключили под стражу

В Амурской области жителю Тынды предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику службы судебных приставов. Обвиняемого заключили под стражу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчина обвиняется в том, что лично передал взятку судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Тындинскому району. За снятие ареста с гаражного бокса обвиняемый предложил 150 тысяч рублей.

Тындинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает амурское следственное управление.