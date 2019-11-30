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30ноября
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сегодня, 08:31 1

Жителя Тынды, предложившего взятку приставу, заключили под стражу

Жителя Тынды, предложившего взятку приставу, заключили под стражу
Фото: pixabay.com

В Амурской области жителю Тынды предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику службы судебных приставов. Обвиняемого заключили под стражу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчина обвиняется в том, что лично передал взятку судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Тындинскому району. За снятие ареста с гаражного бокса обвиняемый предложил 150 тысяч рублей.

Тындинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия #суды #Тында

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Комментарии
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  • antipinstanislavgdsy

    antipinstanislavgdsy
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