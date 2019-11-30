Лор-врач: удалять аденоиды ребенку нужно не всегда

Врачи отделения оториноларингологии Амурской областной детской клинической больницы предлагают родителям, чьи детям поставлен диагноз аденоиды, вначале пройти консервативное лечение и обследование на предмет инфекций и аллергии. Операция необходима далеко не в каждом случае, считают медики.

Ежедневно в детской областной больнице выполняют 5 операций по удалению аденоидов – так называется гипертрофированная глоточная миндалина. Сегодня АОДКБ – единственное лечебное учреждение области, где проводят подобные операции, поэтому своей очереди маленьким пациентам приходится дожидаться до пяти месяцев.

«Аденоидное выражение лица – это когда у ребенка постоянно открыт рот, немного отвисшая челюсть – в общем, видно, что не дышит нос. Практически ежедневно мы встречаемся с такими пациентами. Такие дети к нам приезжают в основном из районов области, где нет лор-врача, и они длительно не знают о своей проблеме», – рассказывает главный внештатный детский оториноларинголог Амурской области Алексей Скродерис.

По словам медиков, важна не столько степень аденоидов – 1, 2 или 3, сколько локализация в носоглотке. Даже аденоиды первой степени могут проникать в задний отдел полости носа, вызывая нарушения носового дыхания, или давить на устья слуховых труб, вызывая нарушения слуха у ребенка. Кроме этого, отрицательное влияние аденоидом заключается в деформации твердого неба, гнусавости, нарушении обоняния. Также аденоиды провоцируют головные боли, неврологические нарушения, понижение уровня гемоглобинов и эритроцитов, нарушения функции органов ЖКТ. Но самое неприятное, говорят врачи – синдром обструктивного сонного апноэ. Так называется остановка дыхания во время сна.

«Таких эпизодов за ночь может быть до нескольких десятков. Это показание к оперативному лечению», – продолжает Алексей Анатольевич.

Раньше аденоиды детям удаляли при местной анестезии, практически в амбулаторных условиях, и врач не мог оценить качество операции. Сейчас аденотомия проводится под наркозом, под эндоскопическим наблюдением. Разросшуюся ткань удаляют традиционным аденотомом или швейером, который представляет из себя маленький электронож, подсоединенный к электроотсосу.

Самому маленькому пациенту, которому удалили аденоиды амурские лор-врачи, был всего 1 год и 8 месяцев. При этом до 3-летнего возраста медики стараются не заниматься хирургией лимфоидной такни. В этом году операцию по удалению аденоидов выполнили и совсем не юному пациенту. Гипертрофированную глоточную миндалину удалили 25-летнему мужчине. У него долгие годы наблюдалось затруднение носового дыхания и храп, и при обследовании у амурчанина нашли аденоиды.

Кстати, самый популярный метод диагностики аденоидов – с помощью эндоскопа, который вводится в носоглотку.

«Мы стараемся приглашать деток на консультацию к нам в больницу, чтобы понять, нужно ли вообще оперировать, или можно полечить пациента консервативно. Ведь есть небольшие аденоиды, которые немного затрудняют носовое дыхание, такого пациента можно лечить консервативно и наблюдать, параллельно искать причину гипертрофии. Нужно обследоваться у аллерголога, у инфекциониста. Больны получают лечение и в некоторых случаях обходятся без оперативного лечения. Операция нужна тогда, когда все способы себя исчерпали. Когда у ребенка выраженное нарушение носового дыхания, патология среднего уха, остановка дыхания во время сна – это показания к операции, если этого нет, можно лечить консервативно», – настаивает доктор Скродерис.

Врачи объясняют – нужно найти и лечить причину, по которой произошла гипертрофия лимфоидной ткани. Тогда хирургического вмешательства можно избежать. Кроме того, если в организме прооперированного ребенка остаются скрытые инфекции или не пролечена аллергия, это может привести к рецидиву – повторному разрастанию миндалины.