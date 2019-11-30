В детской городской больнице Благовещенска обследуют пациентов на новом флюорографе

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Флюорограф нового поколения получили по нацпроекту в детской городской больнице Благовещенска. Теперь рентгенологическое исследование легких и органов грудной клетки выполняется на цифровом аппарате, позволяющем делать точные снимки при очень малой радиационной нагрузке.

Новое оборудование является малодозовым и имеет рентгенозащитную кабину, которая значительно снижает лучевую нагрузку на персонал и окружающих людей, в том числе на пациента.

«В первую очередь идет забота о пациенте, который проходит флюорографическое обследование, – рассказывает врач-рентгенолог детской городской больницы Благовещенска Лидия Недоступ. – Пациент должен получать излучение как можно меньше. По приказу минздрава, облучение при профилактическом обследовании не должно превышать 1 миллизиверта в год, а проходя флюорографию пациент получает 0, 02-0,03 миллизиверта, это безопасно».

Новый флюорограф в работе с 1 сентября. Сейчас с его помощью проводят обследование школьников. В возрасте от 15 до 18 лет подростки так же, как и взрослые, должны делать флюорографию раз в год. Ученики школ и колледжей проходят обследование по специальному графику для учебных заведений. Ежедневно в детской городской больнице Благовещенска обследуют на новом оборудовании около ста человек. Врачи работают в будни с восьми часов утра и до двух часов дня.

«В первую очередь мы должны выявить туберкулез, также можем увидеть пневмонию и другие патологии органов грудной клетки. С начала этого года мы осмотрели уже около 4 тысяч человек, ни одного случая туберкулеза не выявили, это нас радует», – говорят врачи-рентгенологи детской больницы.

Сейчас здесь создают базу, где будут храниться все снимки пациентов, которые прошли обследование на флюорографе. «Если пациент обратится к нам через полгода-год, мы сможем поднять архив и сравнить результаты в динамике. При этом качество изображения на новом флюорографе значительно лучше, чем на обычных аппаратах», – заключает Лидия Недоступ.