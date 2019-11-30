Гороскоп 30 ноября: Тельцам необходимо развеяться, а Козерогам не стоит поддаваться на провокации

Восход Солнца: 08:05

Заход Солнца: 16:30

Солнце в Стрельце.

Овен. Благоприятное расположение звезд позволит Вам блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности, однако следует опасаться обмана или клеветы тайных недоброжелателей. Не исключено, что из-за излишней доверчивости или некоторой наивности в житейских вопросах Вы станете мишенью для нападок или злых шуток.

Телец. Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Возможно, вечером вы почувствуете нарастающее беспокойство. Поделитесь своими тревогами с близким человеком, не стоит замыкаться в себе. Вероятны головная боль, вялость и обострение хронических заболеваний.

Близнецы. Неблагоприятный день. Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить Вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Рак. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Не идите напролом, и вам представится возможность спокойно довести до конца задуманное дело. Легко будут решаться все задачи, как практические, так и теоретические. Отношения с окружающими стабилизируются. В семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков.

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Лев. День пассивный, созерцательный. Вероятно, сегодня Львам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предостерегают от неожиданного известия, которое может создать препятствия в исполнении давнего желания. Обратите внимание на свое здоровье.

Дева. Один из «чистых» дней. Символизирует обретение внутренней свободы, душевного равновесия, противостояние низменным страстям. Вероятно, Вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Потакание своим слабостям может создать на пути препятствия. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений, общения с незнакомыми людьми.

Весы. Удачный в деловом отношении день. Один из «чистых» дней. Если сегодня Вам предложат крупный контракт или выгодную сделку, соглашайтесь, не раздумывая. Однако не ожидайте немедленных результатов: вероятно, решение затянется, но будет для Вас весьма выгодным. Проявите больше выдержки и самообладания.

Скорпион. Расположение звезд по-прежнему не способствует успеху в делах, поэтому прежде чем принять окончательное решение, подумайте о возможных последствиях. Не исключено, что негативные тенденции дня обусловят финансовые затруднения, неприятные известия или конфронтацию с коллегами. Врожденная чуткость и великодушие удержат Вас от открытого конфликта.

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Стрелец. Регрессивное движение Меркурия указывает на вероятность финансовых потерь или неудач в сфере профессиональной деятельности. Не исключены скрытые ловушки. Хорошо уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами.

Козерог. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях. Если не потеряете решительности в действиях, не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, вероятно,достигнете желаемых результатов. Не поддавайтесь на провокации.

Водолей. Сегодня не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Хороший день для заключения брака, для свидания с любимым человеком, для нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Рыбы. Все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане творчества, может быть реализовано. Ваша половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет талантливый человек. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким людям. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев