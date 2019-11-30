Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Первая декада декабря 2019 будет, вероятно, самым спокойным периодом для большинства знаков Зодиака. С точки зрения личных отношений кто-то вполне вероятно подойдёт к заветной черте. Звёзды поддержат мотивацией и удачно сложившимися обстоятельствами, но они не будут делать выбор за нас, так что не стоит на это рассчитывать. Сейчас высоки шансы не только получить традиционную для конца года премию, но и новую должность. Хотя, конечно, это зависит в первую очередь от того, насколько активны Вы были в течение всего 2019 года. Начало месяца – хорошее время для самосовершенствования и оттачивания новых умений.

Овен. Четкость мысли и разграничение первоочередных задач от второстепенных – вот что поможет реализовать планы Овнов в декабре. Овны как никогда нуждаются в проявлении благосклонности фортуны, но не перестают надеяться во всем только на себя. В декабре Овнам необходимо проявить мудрость и рассудительность.

Телец. Тельцы, Вам в декабре, скорее всего, предстоит достаточно часто посещать разные светские или культурные мероприятия. Причем, возможно, не столько по собственной инициативе, сколько выполняя взятые на себя обязательства или данные кому-то обещания.

Близнецы. Общение с друзьями станет главным источником стресса в течение месяца. Взаимные упреки, подозрения, недоговоренности и просто непунктуальность выводят Вас из себя. Лекарство против этого одно – шопинг.

Рак. В декабре Ракам не помешает окружить себя партнёрами и единомышленниками. И совсем не потому, что у Вас не хватит сил довести до конца задуманное, а потому, что Вам не захочется работать в одиночестве, без поддержки и поощрения со стороны.

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Лев. В декабре Вы сможете существенно улучшить свое материальное положение, причем без особых усилий. Звезды обещают высокую вероятность крупного выигрыша, дорогого подарка или другой возможности получения значительной финансовой помощи.

Дева. Однажды Вы уже обожглись, и вот судьба дает второй шанс. Стоит ли им воспользоваться? Никаких гарантий нет. Представьте себе, это и есть жизнь: никто ничего не гарантирует, но это не значит, что нужно прекратить все попытки.

Весы. Как никогда, для Весов будут важны деньги и материальное положение. Заработки могут возрасти как благодаря личным усилиям, так и с помощью других людей. Сейчас не самый удачный период для крупных покупок, так как возможен обман со стороны продавцов.

Скорпион. На работе будьте более внимательны к мелочам. Перестаньте слишком серьезно относиться к деньгам – это может привести не только к экономии, но и к скупости. В этом месяце желательно избегать шумных компаний.

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Стрелец. Стрельцам удастся отдохнуть где угодно и при любых условиях, если рядом будет любимый человек. Если Вы состоите в браке, то не разлучайтесь со своим партнером, всюду будьте вместе. Не отказывайтесь от посещения торжественных праздничных мероприятий типа свадеб или юбилеев. Если Вы свободны, но давно встречаетесь с любимым человеком, то отношения перейдут в новое качество

Козерог. Достаточно динамичный месяц. Возможны поездки, встречи с коллегами из других городов или стран, выгодные договоренности. Есть шанс закрыть все сложные финансовые вопросы.

Водолей. Водолеи будут строить дальновидные планы, мечтать о будущем и пытаться сделать мир лучше. Уверенности Водолеям не занимать, поэтому мнение окружающих для них, по сути, будет не столь важным, скорее всего, представители вашего знака Зодиака будут втайне от окружающих строить планы, ставить цели и достигать их, чтобы ничто и никто не смог повлиять на окончательное решение и помешать реализации идей.

Рыбы. Для многих Рыб декабрь – не очень благоприятный период для здоровья, и его негативные энергии могут плохо влиять на их психоэмоциональное состояние. Они могут стать менее уравновешенными и более пессимистичными, особенно в первой половине месяца.

Астролог: Вальдемар Небоходцев