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29ноября
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сегодня, 20:22 0

Безопасность школ повысит специальное оборудование

Безопасность школ повысит специальное оборудование
Фото: pixabay.com

Установить охранное оборудование в каждой школе и детском саду и разработать специальную госпрограмму развития инфраструктуры детского отдыха призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимо как можно скорее поставить в детсадах и школах современное оборудование.

«Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей, – подчеркнула спикер. – Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование».

Как сообщает «Парламентская газета», по данным Минпросвещения, на эти цели нужно выделить дополнительно около 100 миллиардов рублей. «Полагаю, что правительство сможет изыскать необходимые средства», – уверена председатель палаты регионов.

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#российская власть #технологии

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