В России могут продлить время продажи вина, но только российского

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина. Ко времени продажи напитка предлагают добавить еще час – до полуночи.

В пресс-службе АКОРТ сообщили, что изменения регламента необходимы для поддержки отечественных напитков. Кроме того, это снизит нелегальные продажи алкоголя.

Изменения предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который Госдума рассмотрит до конца года во втором чтении, сообщает «Российская газета».