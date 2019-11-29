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29ноября
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сегодня, 19:40 13

В России могут продлить время продажи вина, но только российского

В России могут продлить время продажи вина, но только российского
Фото: pixabay.com

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина. Ко времени продажи напитка предлагают добавить еще час – до полуночи.

В пресс-службе АКОРТ сообщили, что изменения регламента необходимы для поддержки отечественных напитков. Кроме того, это снизит нелегальные продажи алкоголя.

Изменения предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который Госдума рассмотрит до конца года во втором чтении, сообщает «Российская газета».

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#торговля #экономика

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Комментарии
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  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    Эта российская гадость и даром не нужна.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Гадость? А портвейн? Три топора, например. Хотя с 23 до 24 часов захотят, скорее всего, марочное вино купить, но придется потерпеть..

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А если грузинское вино подделано в России, то будет ли оно российского производства?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Mark1204

    Эта российская гадость и даром не нужна.



    Журналист Киселев возглавил Союз виноделов России.

    https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/26/814782-kiselev

  • cat-jw

    cat-jw
    2 часа назад

    Борьба за здоровье населения, да?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    За такого рода инициативы надо головы откручивать. Если боремся с пьянством, то запрещена торговля любым алкоголем. Если боремся за отечественного производителя, то вводим санкции при пересечении границы. Но когда ограничивают продажу импорта по времени, это называется недобросовестная конкуренция и монополизация рынка. Со всеми вытекающими.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Ой, просто переклеят этикетки и будет нам (вам) россиское.

  • Гой

    Гой
    2 часа назад

    Бред какой то.

  • full

    full
    2 часа назад

    Интересно наблюдать принципиальную позицию по вопросам алкоголя, с корректировкой на цену нефти и международное положение.

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    где оно - российское вино (г...о)!!?

    7

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    эх, помню, в советские времена червивка была!!! Но натуральная

  • Paster

    Paster
    39 минут назад

    Есть хорошие российские вина, но не у нас.

  • raznos

    raznos
    3 минуты назад

    Я хренею, тётя Мотя! А российским вином нельзя напиться так же как иностранным? Для чего эта клоунада?

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