Власти Белогорска срочно организуют поставки реагентов для борьбы с гололедом

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске началась обработка дорог реагентами. Глава города поставил перед дорожными службами задачу привести дороги, покрытые льдом, в порядок до нового года.

27 ноября смесью отсева и реагента «Галит» был обработан участок Никольского Шоссе от дороги, ведущей в «Городок» до «Автобата». 28 ноября обработаны дорожные участки по улицам Ленина, Красноармейская и Скорикова от Маяковского до Ленина. Расход смеси, состоящей из отсева и хлористого кальция, на этом участке составил порядка одной тонны. Также, после прохождения грейдеров, спецсмесью обработана дорога до села Низинное.

«Применение реагента на дороге к «Автобату» показало, что эффект есть. Лед на проезжей части тает, влагу впитывает отсев, – отметил замглавы по ЖКХ Александр Башун. – В Белогорске реагентов в таком объеме никогда не было, не было нужды. Сейчас проблема в том, чтобы их найти. Ищем по всему Дальнему Востоку. 10 тонн реагента одного вида и 3 тонны другого уже приобрели, пока в наличии больше нет. Глава Белогорска вчера лично звонил на завод-производитель, чтобы быстро организовать поставку «Бионорда», который работает при более низких температурах. Но, опять же, быстро не получается. Договорились на вагон. Это 60 тонн реагента. Требуется время на то, чтобы найти состав, оплатить. Вагон доставят в лучшем случае к 15 декабря».

С целью ликвидации гололеда в городе используется и бульдозер. 28 ноября машина на гусеничном ходу проехала по улицам Дорожная, Чехова и 9 Мая. Попытка раздробить уже подтаявший после обработки дорог лед ожидаемого эффекта снова не принесла. Грунтозацепы повредили накат снега, в то время как на слое льда оставили лишь царапины.

«Сложную ситуацию под конец года можно сравнить с тем, как преодолевали аварийный ремонт путепровода в декабре 2018-го. Поставил задачу привести в порядок дорожное покрытие к новому году. Сложно, но должно получиться», – цитирует главу Белогорска пресс-служба администрации города.