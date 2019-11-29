Вторая намывная территория и «новый город»: каким видят будущее Благовещенска эксперты АмЭФ

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Обсудить проект Благовещенской агломерации-2050 организаторы пригласили известных экспертов – архитекторов, экономистов, предпринимателей и ученых.

Благодаря проекту агломерации планируется создать крупнейший транспортно-логистический центр на российско-китайской границе. Предполагается, что в агломерацию войдут города – Благовещенск, Хэйхэ и села Благовещенского района – Каникурган, Чигири, Верхнеблаговещенское.

Сейчас численность населения на территории будущей агломерации составляет 453 тысячи человек. По самым оптимистичным планам, к 2050 году население Благовещенской агломерации вырастет до миллиона человек.

Участникам дискуссии рассказали о мировом опыте построения агломераций. Отмечено, что отправной точкой для самых известных из них становилось развитие транспорта. Например, агломерация Большой Лилль, расположенная между Францией и Бельгией, начала развиваться после строительства железной дороги. А самый молодой трансграничный город – Неом – после строительства аэропорта.

«Этот город, по сути дела, еще не существует. Он находится на стыке Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Саудовская Аравия планирует вложить более 500 миллиардов долларов в развитие этого города. И первым делом открылся аэропорт. Он начал действовать уже в мае этого года. Неом собираются развивать как аналог Дубая и конкурент Дубая», – рассказал Кирилл Архипов, руководитель архитектурной мастерской «Архимед», профессор Международной академии архитектуры, доцент кафедры жилых зданий Московского архитектурного института.

Толчок для развития Благовещенской агломерации также даст реализация транспортных проектов – таких как мост через Амур, канатная дорога и международный терминал в аэропорту Игнатьево.

Пропускная способность автомобильного моста через Амур к 2050 году достигнет 1,9 миллиона человек в год. Грузовые перевозки – 4 миллионов тонн в год. Транспортно-логистические комплексы появятся на обоих берегах Амура. Также предлагается создать пункт международного почтового обмена. С его появлением к 2050 году оборот розничной торговли может составить 422 миллиарда рублей. Сейчас составляет – 105 миллиардов.

Пункты пропуска агломерации должны стать многофункциональными. Об этом во время дискуссии говорил Кирилл Солганов, главный архитектор ООО «Оферта Диалог», эксперт совета по градостроительству Союза архитекторов России (г. Москва), член Международного сообщества городских и региональных планировщиков.

«Необходимо выявить такую специализацию, которая позволит путешественникам приезжать на один день – иметь каждодневный туризм, сформировать на базе пункта пропуска то, что будет являться местом допуска на территорию остальной России. (…) При этом очень важна многофункциональность. Любое пространство, которое становится монофункциональным, утрачивает привлекательность», – отметил Кирилл Солганов.

Сейчас жители России могут находиться на территории Хэйхэ до 30 дней без визы. При этом граждане Китая не имеют возможности безвизового пребывания в РФ. После получения Благовещенском статуса свободного порта, китайцы смогут въезжать по упрощенной системе с возможностью 8-дневного пребывания в России. Можно будет ездить на личных автомобилях по мосту через Амур.

Дмитрий Пшеничников – лауреат Государственной премии в области архитектуры, профессор Международной академии архитектуры, руководитель архитектурной мастерской «Дмитрий Пшеничников и партнеры» – предложил создать на территории Благовещенской агломерации наукоград, для реализации совместных проектов в области науки. Также должен быть культурно-просветительский центр для проведения международных фестивалей и конкурсов, деловой центр, транспортно-логистический и туристический.

«Еще один очень интересный центр взаимодействия – это медицина. Моя супруга – врач высокого уровня. Она совершенно хорошо понимает, что есть европейская методика лечения и есть методика восточной медицины, нетрадиционной, которая тоже эффективна. Пересечению и взаимодействию двух методик лечения человека и его здоровья поможет создание медицинских центров», – сообщил Дмитрий Пшеничников.

Благовещенской агломерации, по мнению Пшеничникова, также нужен транспортный каркас. «Составляющие – это международный аэропорт Игнатьево, который развивается, и сейчас строится вторая полоса. Это позволит создать серьезный хаб. Скоростная железная дорога в Китае, которая строится в городе Хэйхэ, железная дорога, которая планируется рядом с автомобильным мостом и автодорога, которая связывает Россию и Китай. (…) Мы предлагаем завязать каркас двух городов, которая может связать планируемую скоростную железную дорогу со станцией город Благовещенск с продлением до международного аэропорта» – рассказал Дмитрий Пшеничников.

Кроме этого, архитектор предложил сформировать в районе Благовещенска территорию «нового города». «Проведение всяких инновационных моментов и строительства в рамках старой территории – это очень проблематично, учитывая собственность на землю и участки, которые трудно, а для формирования новых кластеров требуется большая свобода маневра и большая свобода действий», – пояснил профессор.

В Благовещенске предлагается построить малую кольцевую дорогу, которая разгрузит часть улиц. Некоторые улицы можно будет перевести в пешеходный режим и создать вторую намывную территорию в районе очистных сооружений.

«Там, в принципе, есть кусок, который позволяет также намыть территорию, как мы намывали "Золотую милю", и здесь сформировать Деловой центр. Почему мы на это место акцентируемся? Есть понятия градостроительной среды и градостроительного центра агломерации. Это самое удачное и самое лучшее место, которое может стать градостроительной доминантой, на которую бы ориентировались три территории – Благовещенска, Хэйхэ и новой территории», – сообщил Дмитрий Пшеничников.

В финале дискуссии один из участников, сказал, что озвученные экспертами идеи похожи на утопию.

«Зачем к нам ехать китайцам? Зачем мост нужен в принципе? У нас нет электричества, у нас пока нет газа. Плохое есть ощущение от этого проекта? Возможно, это утопия или нет?» – спросил участник форума.

На этот вопрос ответили два эксперта.

«Я вижу много позитивных изменений. При том, что мы говорим о том, что Дальний Восток никак не вырвется в какое-то новое светлое развитие, мы все-таки должны видеть позитив. Негатив нас окружает во многом. Нам действительно не удается решать демографические проблемы. У нас есть проблемы в ЖКХ с той самой городской средой. Но постарайтесь зацепиться за то, что есть позитивное. Я был удивлен, что, например, подсветка ваших зданий некоторых осуществляется. Это такой вызов Китаю. Возникло много нового строительства, новые кварталы шагнули в конец Ленина. В этой связи хорошо, что есть такие мечты, которые хочется реализовать. Хочется думать, что мост действительно станет прорывом для развития этой территории», – ответил Владимир Климанов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ.

«У вас в ближайшем будущем заработают два больших завода, это люди, это налоги, это зарплаты. С точки зрения утопии, наверное, не поддерживаю. Особенно в присутствии здесь конкретного инвестора с большими финансовыми вложениями ( в дискуссии участвовала Валерия Репкова – вице-президент ГК «Регион», инвестора канатной дороги – Прим.ред.). Подтверждаю, что это не утопия», – прокомментировал Алексей Ерохин, руководитель Дальневосточного филиала компании Ernst&Young.

Предложения, тезисы и рекомендации, озвученные в рамках дискуссии, будут переданы в администрацию амурской столицы для формирования концепции и стратегии пространственного развития Благовещенской агломерации.