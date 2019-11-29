В Белогорске построят снежный городок за миллион рублей

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В Белогорске объявили аукцион на выполнение работ по устройству и содержанию снежно-ледового городка на площади имени 30-летия Победы. Согласно техзаданию, городок должен иметь единое стилевое решение и представлять собой законченный ансамбль по мотивам русских народных сказок.

Среди элементов, составляющих композицию городка, – декоративно-художественные ледовые композиции на постаменте не менее двух метров высотой: «Царевна на ладье», «Князь Гвидон, Царевна лебедь», «Василиса Премудрая (из Тридевятого царства)», «Золотая рыбка», фотозона «Конь-каталка», горка ледовая «Белочка». Все элементы предстоит выполнить с внутренней подсветкой из светодиодных цветных прожекторов.

Кроме этого, предстоит вырезать декоративное ледовое ограждение с внутренней подсветкой из цветной влагозащищенной светодиодной ленты, с художественной резьбой и ледовыми арками. В перечне работ также большая снежная горка с высотой и шириной ската не менее 3 метров, длиной не менее 14 метров.

Цена контракта на устройство и содержание снежно-ледового городка составляет 1 миллион 83 тысячи рублей. В Благовещенске, например, строительство новогоднего городка и оформление улиц оценено в 20 миллионов, в Свободном – почти в 10 миллионов, в Циолковском – в 1,5 миллиона рублей, приводит данные пресс-служба администрации Белогорска.