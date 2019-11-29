Глава Белогорска поучаствовал в первом съезде Национальной ассоциации развития местного самоуправления

Председатель совета муниципальных образований Амурской области, глава Белогорска Станислав Мелюков принял участие в первом съезде Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Ассоциация создана весной 2019 года для реализации национальных проектов, помощи в совершенствовании правового законодательства, защиты прав местного самоуправления и призвана объединить усилия муниципального сообщества, экспертов, разработчиков нормативных актов и практиков в сфере местного самоуправления.

«В состав ассоциации входят наиболее авторитетные общественные организации России в сфере местного самоуправления и объединения муниципальных образований. В их числе общероссийский Конгресс муниципальных образований, всероссийский Совет местного самоуправления, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – В обсуждении вопросов местного самоуправления участвовали руководители профильных министерств и ведомств, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества. Это новый и нужный инструмент в процессе взаимодействия органов власти. Не случайно президент России Владимир Путин всегда говорит о том, что местное самоуправление ближе всего к населению и от того, насколько грамотно происходит управление на местах, зависит качество жизни людей. Однако не все зависит от местной власти. Важную роль играют законы, механизмы взаимодействия, с помощью которых муниципалитеты могли бы качественно исполнять свои полномочия. Особенно при реализации национальных проектов».

На первом съезде Национальной ассоциации развития местного самоуправления отмечено, что Россия приступает к решающему этапу реализации 12 национальных проектов. Многими вопросами займутся муниципальные образования, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.