Дома у амурчанки обнаружили наркотики и оружие

В Тамбовском районе местная жительница предстанет перед судом за наркотики и оружие. Запрещенные вещества и предметы обнаружили и изъяли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тамбовскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили у жительницы одного из сел района марихуану и карабин с патронами. Как сообщает амурское управление МВД России, наркотическое средство женщина хранила на веранде и во дворе дома. Общий вес изъятого наркотика превысил два килограмма. Установлено, что марихуана предназначалась для личного потребления.

Кроме того, в квартире гражданки оперативники и следователи обнаружили оружие и патрон. Согласно заключению эксперта, изъятый карабин относится к переделанному ручному длинноствольному нарезному оружию.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине может грозить лишение свободы.