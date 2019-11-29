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29ноября
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сегодня, 18:46 1

Дома у амурчанки обнаружили наркотики и оружие

В Тамбовском районе местная жительница предстанет перед судом за наркотики и оружие. Запрещенные вещества и предметы обнаружили и изъяли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тамбовскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили у жительницы одного из сел района марихуану и карабин с патронами. Как сообщает амурское управление МВД России, наркотическое средство женщина хранила на веранде и во дворе дома. Общий вес изъятого наркотика превысил два килограмма. Установлено, что марихуана предназначалась для личного потребления.

Кроме того, в квартире гражданки оперативники и следователи обнаружили оружие и патрон. Согласно заключению эксперта, изъятый карабин относится к переделанному ручному длинноствольному нарезному оружию.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине может грозить лишение свободы.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    22 минуты назад

    Зачем женщине оружие и наркотики? Ищите сожителя или подкинувшего.

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