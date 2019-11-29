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29ноября
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сегодня, 17:36 1

Амурчанин похитил более 5 тонн сои

Амурчанин похитил более 5 тонн сои
Фото: pixabay.com

В Ивановском районе полицейские раскрыли кражу большого количества сои. Злоумышленник решил продать похищенную продукцию, но был вычислен.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции Ивановского района остановили грузовик, перевозивший сою. В ходе проверки водитель не смог предоставить подтверждающих документов на груз. Выяснилось, что соя приобретена у жителя села Ивановка.

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть продавца бобовых. Предварительно установлено, что данный гражданин, являясь работником организации, занимающейся заготовкой сои, на протяжении двух месяцев – с сентября по октябрь 2019 года – похищал продукцию. Объявление о ее продаже разместил в мессенджере, часть бобовых продал вышеуказанному водителю грузовика. Общая масса похищенного составляет более 5 тонн.

В ходе осмотра гаража злоумышленника следователи и оперативники обнаружили оставшуюся часть – 51 мешок сои.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, похищенная продукция в полном объеме возвращена законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    14 минут назад

    Еще какие-то пару десятков лет назад за пару бутылок бункер сои у комбайнеров купить можно было. Докатились...

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