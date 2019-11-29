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29ноября
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сегодня, 17:20 1

В Благовещенске предпринимателей учили повышать эффективность бизнеса

В Благовещенске предпринимателей учили повышать эффективность бизнеса
Фото: Амур.инфо

В благовещенском Общественно-культурном центре в рамках деловой программы Амурского экономического форума была организована обучающая секция. Участие в ней приняли известные российские спикеры – бизнесмены, бизнес-консультанты, эксперты по таргетированной рекламе, SMM, интернет-маркетинг, продажам.

Они раскрыли наиболее актуальные темы, волнующие предпринимателей, поделились личным опытом и рассказали, в том числе, как повысить эффективность бизнеса, построить дипломатические отношения и увеличить продажи.

Обучение проходило в рамках круглых столов, а также представлении докладов спикерами. Как увеличить продажи в соцсетях с помощью SMM и таргетированной рекламы рассказала коммерческий директор NERPA agency, эксперт по таргетированной рекламе и аналитике, спикер федеральных конференций, официальный партнер по обучению myTarget Екатерина Ларионова.

Свой доклад «Битрикс24 CRM и Автоматизация продаж» представил директор ООО «ИнфоКом» Евгений Иванов. Евгений Александрович – эксперт по цифровой трансформации компаний, организатор и спикер семинаров и конференций по автоматизации, цифровой трансформации компаний, продажам, интернет-маркетингу, CRM.

Кроме него, выступил генеральный директор МТТК Delasia Сергей Алмазов. Эксперт в области построения договорных отношений с китайскими поставщиками, вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя комиссии по ВЭД и таможне Санкт-Петербургского отделения «Опора России» в рамках круглого стола раскрыл тему «Организация экспортной деятельности на предприятиях СМСП: особенности, вызовы, перспективы».

О технологии повышения эффективности бизнеса, современных методологиях, приводящих к повышению продаж и клиентского сервиса через понимание клиента и его потребностей, рассказала Татьяна Спурнова – эксперт, преподаватель программы «Продюсирование и маркетинг мероприятий» в Московской школе продвинутых коммуникаций (MACS), бизнес-консультант.

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  • sabotazh

    sabotazh
    46 минут назад

    Там вообще кто-то после обеда был?

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