Роспотребнадзор: в Приамурье школьникам готовили запрещенное блюдо

В Амурской области за 9 месяцев 2019 года специалисты амурского Роспотребнадзора выявили нарушения в организации питания в школах, детских садах, больницах и диспансерах, а также в социальных объектах для детей и взрослых. За это были выписаны штрафы почти на миллион рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в ведомстве увеличили количество проверок лечебных учреждений на 30 %, детских садов – на 20 %, школ – на 8 %. При этом количество проверок организаторов питания и поставщиков осталось на уровне прошлого года.

«За 9 месяцев текущего года по результатам лабораторного контроля все 125 отобранных готовых блюд на санитарно-химические показатели соответствуют гигиеническим требованиям и прошли качественную термическую обработку, при этом из 388 исследованных проб готовых блюд по микробиологическим показателям, не соответствовала 6 проб (1,5 %), в готовых блюдах обнаружены бактерии группы кишечной палочки; из 183 проб пищевых продуктов не соответствовала 5 проб (1,6 %) по микробиологическим показателям в котлетах "Домашние", масло сливочное обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – сообщают в ведомстве.

За этот период более 670 килограммов пищевых продуктов без маркировки и с истекшим сроком годности было снято с реализации. А в 3 организациях – детском саду, организатора питания школьников и ЛПУ – было изъято 45,4 килограмма фальсифицированной продукции.В их числе: сыр «Голландский» ( торговая марка «Столица молока», изготовитель: ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», Алтайский край), Сыр «Голландский» ( торговая марка «Столица молока» изготовитель ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», Алтайский край); масло несоленое сладко-сливочное «Крестьянское» (производство ООО «Росмол», Челябинская область).

По месту нахождения производителей фальсификата была направлена информация для принятия мер. Также информация о каждом случае выявления фальсифицированной продукции доводится до сведения профильных министерств, чтобы те ее учитывали при проведении конкурсных процедур по закупке пищевых продуктов.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявили и целый ряд нарушений по вопросам организации питания в детских организованных коллективах, объектах социальной сферы. Нарушения касаются: материально-технического обеспечения пищеблоков; использования посуды, изготовленной из материалов, не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и дефектами; нарушения ведения документации на пищеблоке; не соблюдение режима мытья посуды, что подтверждается лабораторными исследованиями. Было также установлено, что не везде фактический рацион питания школьников соответствует требованиям санитарных правил и утвержденному примерному меню; были установлены факты исключения из меню учащихся отдельных продуктов (рыбы, творога, сыра). Кроме того выяснилось, что фактический рацион питания в детском саду не соответствует примерному меню – установлены отклонения по свежим овощам. О каком именно дошкольном учреждении идет речь не уточняется.

«Не осуществляется контроль за качеством поступающей продукции в образовательных учреждениях, маркировочные ярлыки на отдельные продукты не сохраняются до полного использования продукта; отсутствии информации для родителей об ассортименте питания ребенка в детском саду (не вывешивают ежедневное меню с указанием наименования блюда и объема порции в каждой групповой ячейке), отсутствуют технологические карты, нарушения по отбору и хранению суточных проб; в школе установлен факт приготовления запрещенного блюда (макароны по-флотски); в детском саду несоблюдение температурного режима при хранении молочной продукции», – продолжают список нарушений в Роспотребнадзоре по Амурской области.

За выявленные нарушения по вопросам организации питания за 9 месяцев 2019 года в отношении 120 должностных лиц (школ, детских садов, больниц и диспансеров, социальных объектов для детей и взрослых), 11 организаторов питания и 41 поставщика составлено 172 протокола об административном правонарушении. Вынесено 160 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 869,7 тысячи рублей.

В связи с тем, что питание ребенка в детском саду или школе прежде всего является услугой, ведомство рекомендует родителям шире использовать механизм контроля за организацией питания детей через родительские комитеты.

В случае наличия жалоб по организации питания в детских организованных коллективах и объектах социальной сферы, просят направлять информацию на горячую линию управления Роспотребнадзора: 8 (4162) 20-20-20 .