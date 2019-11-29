Участок канализации в Чигирях пришлось ставить на учет через суд

В Благовещенском районе суд по требованию прокурора обязал администрацию Чигиринского сельсовета поставить на учет канализационную сеть в качестве бесхозяйной. Участок канализации не был оформлен в собственность, поэтому за него никто не отвечал. Суд возложил эту обязанность на администрацию.

На проблему указал гражданин. По его обращению прокуратура Благовещенского района провела проверку исполнения жилищного законодательства. Установлено, что участок канализационной сети по улице Центральной в селе Чигири в нарушение закона не оформлен в собственность.

Орган местного самоуправления не принял мер, направленных на решение вопроса по обслуживанию указанного участка канализационной сети. Не решился и вопрос о постановке канализационной сети на учет в качестве бесхозяйной.

По результатам проверки прокурор Благовещенского района обратился в суд с административным исковым заявлением о понуждении администрации Чигиринского сельсовета поставить на учет этот участок сети.

Решением Благовещенского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Устранение нарушений контролируется прокуратурой Благовещенского района, информирует ведомство.