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29ноября
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сегодня, 16:55 2

Приамурье оказалось в отстающих по качеству топлива

Приамурье оказалось в отстающих по качеству топлива
Фото: pixabay.com

Росстандарт представил «Карту качества топлива России». Она показывает, какова ситуация в регионах РФ с топливным фальсификатом. Представлены данные и по Амурской области.

Специалисты основывались на результатах проверок, проведенных в 2019 году. В Приамурье доля нарушений норм качества топлива составила 10-20 %. Хуже, чем в Амурской области, ситуация в 18 регионах РФ, где доля нарушений выше 20 %. Это, например, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Сахалин.

В большинстве регионов страны доля нарушений составила меньше 5 %. Среди них, в частности, Камчатский край.

На сайте Росстандарта указано, что «Карта качества топлива России» будет обновляться два раза в год.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Хабаровский край и Амурская область в большинстве своем обеспечиваются поставками с Хабаровского НПЗ компании ННК, а Амур-инфо тут чуть ли не каждый день статейки рекламные выкидывает какая эта компания ННК хорошая!)))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Странно! )

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