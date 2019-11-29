Приамурье оказалось в отстающих по качеству топлива

Росстандарт представил «Карту качества топлива России». Она показывает, какова ситуация в регионах РФ с топливным фальсификатом. Представлены данные и по Амурской области.

Специалисты основывались на результатах проверок, проведенных в 2019 году. В Приамурье доля нарушений норм качества топлива составила 10-20 %. Хуже, чем в Амурской области, ситуация в 18 регионах РФ, где доля нарушений выше 20 %. Это, например, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Сахалин.

В большинстве регионов страны доля нарушений составила меньше 5 %. Среди них, в частности, Камчатский край.

На сайте Росстандарта указано, что «Карта качества топлива России» будет обновляться два раза в год.