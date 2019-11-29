Смартфоны станут предупреждать россиян о приближающемся автомобиле

С 2020 года в России начнут тестировать приложение для пешеходов. Предполагается, что смартфон будет предупреждать своего владельца о том, что к нему приближается автомобиль.

Как сообщает РИА Новости, специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов Российской Федерации. Об этом рассказал вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя национальной технологической инициативы «Автонет» Евгений Белянко.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», – рассказал Белянко.

По его словам, целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или школу.

Он также уточнил, что такая программа станет частью проекта «Автодата» – платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем – сведения об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.

Предполагается, что специальная система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные «умных» светофоров на расстоянии 100–200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать и показывать в приложении. Система также может учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия, например, гололедицу или дождь. Таким образом, пешеход в наушниках или просто держащий в руках смартфон сможет получить уведомление об опасности, когда автомобиль выезжает из-за угла или приближаться к нему.

По словам Белянко, на разработку сервиса планируется направить 4–5 миллиона рублей. Предположительно, приложение может предустанавливаться на смартфоны в рамках закона об отечественном программном обеспечении. Тестирование системы планируется начать к концу 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.