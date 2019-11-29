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29ноября
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Поселок Орлиный Свободненского района появится на карте

Поселок Орлиный Свободненского района появится на карте
Фото: pixabay.com

Поселок Орлиный Свободненского района в скором времени должен появиться на карте Амурской области. Соответствующие изменения в региональный закон депутаты заксобрания обсудят в первом чтении на внеочередном заседании 11 декабря. Также планируется внести изменения в устав Малосазанского сельсовета.

Это будет заключительный этап решения проблемы присвоения Орлиному статуса. Поселок Орлиный – бывший закрытый военный городок. После расформирования воинской части населенный пункт остался без статуса и наименования, несмотря на то что Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность района все социальные объекты (школу, детский сад, дом культуры, котельную, жилые дома и другие), а в поселке остались жить около 800 человек.

Как сообщает пресс-служба амурского заксобрания, проблемой присвоения Орлиному статуса и официального наименования по поручению губернатора области депутаты и местные власти занялись в 2016 году. Первым этапом стало внесение Малосазанским сельсоветом в законодательное собрание проекта закона об образовании сельского населенного пункта на территории Малосазанского сельсовета Свободненского района и установлении его границ. Практическую помощь в составлении документа муниципалитету оказал комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. В 2018 году закон был принят, Орлиный получил статус поселка.

Вторым шагом стала подготовка документов для внесения в правительство РФ в целях принятия постановления о присвоении наименования Орлиный образованному поселку. В апреле 2019 года пакет был отправлен в Москву, а 20 ноября соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь депутаты планируют внести изменения в закон Амурской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе», а также в устав Малосазанского сельсовета.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Почему именно Орлиный? Откуда это название взялось?

    Может, по имени какого-нибудь наиболее выдающегося начальника гарнизона или ещё варианты. История должна сохраняться. А так - обезличка.

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