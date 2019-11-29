Глава Белогорска пообещал приз тому, кто придумает название для детсада

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в микрорайоне Транспортный и предложил своим подписчикам в Инстаграме придумать для него название.

«Тому, чей вариант будет выбран, от меня приз», – написал Станислав Мелюков в своем аккаунте. Подарок получит тот, кто первым предложит название, которое будет в итоге присвоено детскому саду.

Почти за сутки подписчики разместили более полутысячи комментариев, предложив более тысячи названий. В первой десятке наиболее повторяющихся названий: «Сказка», «Теремок», «Умка», «Амурчонок», «Семицветик», «Светлячок», «Мамонтенок», «Винни Пух», «Ладушки», «Лунтик». Предложили подписчики и другие названия – «Малышарики», «Коротышки», «Смурфики», «Купидон» и другие.

Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный в Белогорске началось в сентябре 2018 года. Это самый крупный из трех объектов образования, строящихся в Амурской области по федеральной программе.

«Разрешение на ввод детский сад Белогорска получил первым. Практически все готово, остались некоторые технические и юридические вопросы, – отметил глава Белогорска. – 6 декабря пройдет «День открытых дверей», но возможно он сместится на пару дней из-за напряженного графика гостей, которых мы планируем пригласить. Там же будет презентован уникальный проект “Умный детский сад”. Начало работы детского сада, напомню, 9 января».

Глава Белогорска выразил благодарность педагогам дополнительного образования, которые помогли художественно украсить каждую группу персонажами из детских сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.