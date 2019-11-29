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29ноября
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сегодня, 16:08 11

Глава Белогорска пообещал приз тому, кто придумает название для детсада

Глава Белогорска пообещал приз тому, кто придумает название для детсада
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в микрорайоне Транспортный и предложил своим подписчикам в Инстаграме придумать для него название.

«Тому, чей вариант будет выбран, от меня приз», – написал Станислав Мелюков в своем аккаунте. Подарок получит тот, кто первым предложит название, которое будет в итоге присвоено детскому саду.

Почти за сутки подписчики разместили более полутысячи комментариев, предложив более тысячи названий. В первой десятке наиболее повторяющихся названий: «Сказка», «Теремок», «Умка», «Амурчонок», «Семицветик», «Светлячок», «Мамонтенок», «Винни Пух», «Ладушки», «Лунтик». Предложили подписчики и другие названия – «Малышарики», «Коротышки», «Смурфики», «Купидон» и другие.

Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный в Белогорске началось в сентябре 2018 года. Это самый крупный из трех объектов образования, строящихся в Амурской области по федеральной программе.

«Разрешение на ввод детский сад Белогорска получил первым. Практически все готово, остались некоторые технические и юридические вопросы, – отметил глава Белогорска. – 6 декабря пройдет «День открытых дверей», но возможно он сместится на пару дней из-за напряженного графика гостей, которых мы планируем пригласить. Там же будет презентован уникальный проект “Умный детский сад”. Начало работы детского сада, напомню, 9 января».

Глава Белогорска выразил благодарность педагогам дополнительного образования, которые помогли художественно украсить каждую группу персонажами из детских сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 229

#администрация Белогорска #Белогорск #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Просто "Детство"

  • Анеле

    Анеле
    1 час назад

    "Малыш", "Растишка", "Умничка", "Белогорчонок", "Надежда"

  • anschutka

    anschutka
    28 минут назад

    "Нарния", "Бельчонок"

  • Бунтарь

    Бунтарь
    21 минута назад

    Дьяволёнок.

  • vertex

    vertex
    16 минут назад

    "Хозяйственничек", "Ставленничек", "Надежда Станислава"

  • Аццкий Сотона

    Аццкий Сотона
    15 минут назад

    vertex

    "Хозяйственничек", "Ставленничек", "Надежда Станислава"



    "помошник депутата",чоужтам,Вертекс,

  • vertex

    vertex
    11 минут назад

    Аццкий Сотона

    vertex

    "Хозяйственничек", "Ставленничек", "Надежда Станислава"



    "помошник депутата",чоужтам,Вертекс,



    Нужно, что - то более масштабное в названии, а не какой - то там помощник.

  • Анеле

    Анеле
    8 минут назад

    Мужчины, идите ерничать на политические ветки(

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    vertex

    Аццкий Сотона

    vertex

    "Хозяйственничек", "Ставленничек", "Надежда Станислава"



    "помошник депутата",чоужтам,Вертекс,



    Нужно, что - то более масштабное в названии, а не какой - то там помощник.



    Мелюстан - масштабно и заслуженно

    Назовите садик "Солнышко"

  • Бунтарь

    Бунтарь
    5 минут назад

    vertex

    Аццкий Сотона

    vertex

    "Хозяйственничек", "Ставленничек", "Надежда Станислава"



    "помошник депутата",чоужтам,Вертекс,



    Нужно, что - то более масштабное в названии, а не какой - то там помощник.



    План путина с прорывом?

  • Бунтарь

    Бунтарь
    3 минуты назад

    Вежливый человечек. Патриотично и крымнаш.

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