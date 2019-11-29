Благовещенской скорой помощи исполняется 80 лет

80 лет назад, 29 ноября 1939 года, в Благовещенске учредили станцию скорой медицинской помощи. Была сформирована единственная фельдшерская бригада. В годы Великой Отечественной войны каждый специалист работал от трех до пяти суток подряд.

В 1951 году на станции скорой медицинской помощи появились первые врачи. В 70-х годах были образованы специализированные бригады – педиатрическая, кардиологическая, психиатрическая и реанимационная.

«Нынешняя служба скорой помощи – это совсем иной уровень, совершенно иные условия, масштабы работы и другие, более жесткие требования к ней», – сообщает правительство Амурской области.

В настоящее время на станции скорой медицинской помощи Благовещенска идет работа по внедрению программного обеспечения, на основе которого создадут систему диспетчеризации санитарного транспорта Амурской области. Персонал, занятый в работе этого комплекса, проходит специальное обучение.

Специализированное программное обеспечение представляет собой систему приема и обработки вызовов от населения, сигналов с датчиков от объектов мониторинга, включая системы ГЛОНАСС, ЭРА–ГЛОНАСС, информацию систем видеомониторинга, видеоаналитики, видеофиксации на социально значимых объектах. Это программа взаимодействия оперативных служб города, области.

«Одним из результатов этой работы станет интеграция системы скорой медицинской помощи с Единой информационной системой здравоохранения области, а со временем и получение необходимых медицинских данных больного. Врач или фельдшер, отправляясь на вызов, с помощью планшета получает доступ к электронной медицинской карте. Изучает в подробностях всю медицинскую документацию пациента, которая поможет бригаде оказать скорую медицинскую помощь максимально быстро, корректно и грамотно. Один такой планшет уже есть на станции. В дальнейшем эти устройства будут приобретены на каждую бригаду, и каждая бригада будет все данные на больного вносить в электронную карту», – отмечает исполняющая обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи Людмила Соловьева.

В сутки на пульт диспетчерской поступает до 250 обращений от жителей Благовещенска и ближайших населенных пунктов. Во время сезона простуд нагрузка увеличивается вдвое.

Сейчас на благовещенской «скорой» трудятся более 300 человек, в числе которых 61 врач и 130 фельдшеров и медсестер. Среди них есть начинающие специалисты, а есть ветераны, у которых за плечами огромный опыт и тысячи спасенных жизней.

«К юбилею станции скорой помощи хочется особенно отметить одного из самых лучших работников скорой помощи города Благовещенска, профессионала своего дела – Людмилу Михайловну Кучумову, которая значительную часть своей трудовой деятельности посвятила службе скорой помощи», – говорит Людмила Соловьева.

Людмила Кучумова в 1971 году окончила Благовещенский медицинский институт, работала сначала участковым терапевтом городской больницы, затем заведующей лечебно-профилактическим сектором областного отдела здравоохранения. С 1984 года и по настоящее время она является заместителем главного врача станции скорой помощи по медицинской части. Людмила Михайловна была удостоена государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«На выездах приходится сталкиваться с разными обстоятельствами. Наши медики борются за жизнь и здоровье граждан, причем порой в самых непростых ситуациях. Пациенты тоже встречаются разные, но благодарных все-таки больше», – отмечает Людмила Соловьева.