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сегодня, 16:03 1

Происшествие с кислотой в Приамурье не повлияло на здоровье людей и движение поездов

Происшествие с кислотой в Приамурье не повлияло на здоровье людей и движение поездов
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Забайкальской железной дороги прокомментировали происшествие, случившееся в Амурской области. Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Белогорск-2 из контейнера вытекла кислота.

«27 ноября 2019 года в 17:30 (мск) на станции Белогорск Забайкальской железной дороги выявлена и в оперативном порядке устранена течь хлористоводородной кислоты из вагона грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов происшествие не повлияло. Причина появления течи устанавливается», – сказано в сообщении пресс-службы.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    16 минут назад

    Так по видимому формировали состав. Распускали вагоны с сортировочной горки и допустили повреждение вагона. Сигналист подвел?

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