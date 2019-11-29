Происшествие с кислотой в Приамурье не повлияло на здоровье людей и движение поездов
В пресс-службе Забайкальской железной дороги прокомментировали происшествие, случившееся в Амурской области. Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Белогорск-2 из контейнера вытекла кислота.
«27 ноября 2019 года в 17:30 (мск) на станции Белогорск Забайкальской железной дороги выявлена и в оперативном порядке устранена течь хлористоводородной кислоты из вагона грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов происшествие не повлияло. Причина появления течи устанавливается», – сказано в сообщении пресс-службы.
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