В Благовещенском роддоме предлагают новый метод послеоперационного обезболивания

В родильном доме Благовещенска женщинам, которые перенесли операцию кесарево сечение предлагают новый метод послеоперационного обезболивания – тап блок. Такая методика снимает боль и улучшает раннюю реабилитацию после хирургического вмешательства.

Ежемесячно в городском роддоме примерно 50-60 малышей появляются на свет в результате кесарева сечения. «У всех женщин разный болевой порог, каждая воспринимает эту боль по-своему. Есть пациентки, которым послеоперационные ощущения не доставляют особых неприятностей, но иногда женщины желают дополнительно получить послеоперационное обезболивание, ведь те традиционные препараты, которые мы применяем для обезболивания послеоперационного периода, не всегда эффективны», – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Благовещенского роддома Владимир Цекот.

В месяц такой метод обезболивания применяют примерно двум десяткам пациенток. Процедура платная (так как не входит в стандарт оказания медицинской помощи), но эффективная, говорят врачи. В городском роддоме ее внедрили 2 года назад, переняв метод в центральных клиниках страны.

«Метод основан на блокаде чувствительности нервов передней брюшной стенки. Обезболивание проводится под контролем аппарата узи для более точной и локальной аналгезии. В мышечное сплетение вводим иголочку, через нее вводятся современные анестетики. Достигаемый эффект – от умеренного до полной аналгезии в области послеоперационной раны», – поясняет заведующий отделением.

После таких манипуляций боль в передней брюшной стенке уменьшается или прекращается совсем, эффект длится от 8 до 24 часов, говорят медики. Самое главное, что уже через час-два после такого обезболивания женщина может вставать, тогда как без применения данной методики подниматься с постели после операции кесарево сечение рекомендуется не раньше, чем через 8 часов.

«Тап блок улучшает раннюю реабилитацию после операции. Затем мы переводим женщину из реанимации в послеродовое отделение, и она уже может быть рядом со своим ребенком», – заключает Владимир Цекот.