Врач-гинеколог: женщины стали больше любить себя

Врачи-гинекологи Благовещенской городской больницы отмечают, что в своей практике стали реже сталкиваться с так называемыми запущенными случаями заболеваний, когда пациентки подолгу не обращаются со своими проблемами к медикам.

«В последнее время нас очень радует, что наши пациентки стали больше следить за здоровьем, больше любить себя. Запущенные случаи мы видим сейчас крайне редко! Также радует, что растет количество беременных женщин», – рассказывает акушер-гинеколог высшей категории Благовещенской городской больницы Светлана Лещенко.

С начала года в отделении оперативной гинекологии, где трудится Светлана Лещенко, выполнили 222 операции методом лапаротомии, когда на брюшной стенке выполняется разрез, и ровно в два раза больше – лапароскопически, когда брюшную стенку не разрезают, а приборы для доступа к органам вводят в брюшную полость через небольшие проколы. Лапароскопия – это один из самых современных методов оперативной гинекологии.

«Каждый день мы выполняем минимум 3 операции методом лапароскопии, удаляем различные образования – кисты и миомы, оперируем женщин по поводу внематочной беременности, бесплодия. Да, врачу таким образом работать сложнее, недаром лапароскопию называют хирургией замочной скважины. То, что находится внутри, я вижу на экране и работаю манипуляторами, но это намного интереснее, и ты помогаешь женщине в таких как бы стесненных условиях, но выполняешь тот же объем, что и при полостной операции. Это здорово – восстановление идет быстрее, в этот же день наши пациентки уже могут вставать и принимать пищу, выписываем на 3-5 сутки», – говорит Светлана Юрьевна.

Такие операции чаще всего органосохраняющие, без вреда для репродуктивной функции женщины. «Потому что нашим пациенткам чаще всего еще нужно рожать. Тем более репродуктивный возраст продлили до 48 лет. А удаление органа влияет на процесс старения, он идет быстрее, не говоря уже об отсутствии возможности родить малыша. Если удаляют яичники, у женщины наступает менопауза. Да, есть заместительная гормональная терапия, но мы все равно стараемся выполнять органосохраняющие операции. Раньше медики действовали более радикально», – продолжает Светлана Лещенко.

Но врачи отделения решают и проблемы женщин более старшего возраста. Например, могут помочь при недержании мочи и других деликатных проблемах. «В отделении проводятся пластические операции, внедрила и выполняет их заведующая отделением Тамара Петровна Куликова. Она ставит нашим пациенткам и урослинг – это эндопротез-лента для хирургического лечения недержания мочи у женщин. Такие операции мы делаем по показаниям, в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, все операции при этом бесплатны», – рассказывают в отделении.

Кроме плановых, здесь выполняют и экстренные операции – например, при внематочных беременностях, разрывах кист, перекрутах объемных образований, а также радикальные операции, проводят и гистерорезектоскопию. При этой манипуляции видеокамера вводится в полость матки через цервикальный канал. Врачи осматривают матку изнутри, и резектопетлей удаляют патологическую ткань.

Врачи-гинекологи отмечают – они все реже стали встречать запущенные случаи заболеваний, а значит, женщины стали относиться к себе более бережно. Медики советуют амурчанкам не пренебрегать регулярными обследованиями, в том числе ультразвуковым исследованием малого таза и молочных желез, маммографией. Для сохранения женского здоровья необходимо также наблюдаться у гинеколога и своевременно проходить необходимые исследования.