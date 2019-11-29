«Аэрофлот» запретил пассажиру взять в самолет слишком длинную горбушу

Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» не пустили на борт пассажира с горбушей. Он собирался пронести рыбу в ручной клади, но ее не пропустили из-за претензий к габаритам. Длина горбуши составляла 58 сантиметров в длину, что на три сантиметра выше нормы, которая установлена «Аэрофлотом».

Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал РИА Новости, что авиакомпания «Аэрофлот» не разрешила ему взять в ручную кладь купленную на рынке рыбу из-за претензий к размерам.

«В субботу возвращался из Архангельска в Москву с рыбой с архангельского рынка. Ситуация достаточно простая, но в то же время говорящая о том, что правила "Аэрофлота" требуют некоторого уточнения или расшифровки... Сотрудники на регистрации посчитали, что рыба вполне может быть транспортирована в ручной клади, поскольку в рамку она при сгибе хвоста полностью входит и не нарушает никаких габаритов, весит в пределе четырех килограммов. Но во время посадки сотрудник посчитал, что рыба должна в длину с хвостом войти в те параметры, которые рамка предусматривает, ровно 55 сантиметров», – рассказал Максимов.

Сотрудники, по его словам, вели себя корректно и вежливо. «Я объяснил, что ситуация спорная, я готов следовать тому пониманию правил, которые есть у сотрудника, но хотел бы вопрос поднять перед руководством "Аэрофлота", равно как и перед руководством других компаний. Таким же образом можно не пустить пассажира, который на борт решил взять брюки: они в длину явно не 55 сантиметров», – сказал член ОП. «И в правилах много таких спорных моментов. В данном случае ситуация не столь вызывающая, острая, как с провозом домашних животных», – считает Максимов.

Ранее общественный резонанс получила история Михаила Галина, от которого в «Аэрофлоте» потребовали сдать в багаж кота Виктора, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт, отметили в «Аэрофлоте».

«Мой багаж меня нашел, встретил в аэропорту, никаких неприятностей не произошло. Главное, что ее (рыбу) сохранили, а не выбросили в мусорку», – заключил Максимов. Комментарием «Аэрофлота» РИА Новости пока не располагает.