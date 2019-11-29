Синдромом запястного канала чаще страдают офисные работники и женщины после сорока

В Амурскую областную детскую клиническую больницу стали чаще обращаться пациенты с жалобами на боль и онемения в области запястья и пальцев рук. По сравнению с прошлым годом их число выросло в 2 раза. Такие данные приводят врачи микрохирургического центра больницы.

Один из специалистов рассказал, кто больше подвержен синдрому запястного канала, какие у него симптомы и как врачи борются с этим заболеванием.

С начала этого года к хирургам Амурской областной детской клинической больницы обратились 14 человек с жалобами на боль и нарушение чувствительности пальцев кисти. В том числе амурчане жаловались на онемения ладони по сгибательной поверхности со стороны большого пальца. У всех в результате диагностировали неврологическое заболевание – синдром запястного канала.

Как рассказывает директор микрохирургического центра, хирург, врач травматолог-ортопед высшей категории Сергей Дудариков, все симптомы, которые заставляют пациента прийти в больницу, как правило, обусловлены повышением давления в области запястного канала.

Пациента сначала начинают беспокоить покалывания, нарушение чувствительности пальцев. Ситуация осложняется дискомфортом в области ладони. Симптомы обычно проявляются в быту, при возвышенном положении конечности, например, при разговоре по телефону, и через некоторое время при возвращении руки в обычное состояние проходят. Онемение сменяется болью через месяц или даже несколько лет, в зависимости от того, насколько быстро заболевание прогрессирует.

«Этот синдром относится к группе синдромов, которая называется компрессионной невропатией. Нервы, которые иннервируют верхние и нижние конечности, в ряде мест, в основном в области суставов, проходят через узкие анатомические образования. С одной стороны это кость, с другой – связка, которая этот нерв удерживает. В результате повышения давления в полости этих образований сдавливается нерв, нарушается его кровоснабжение, и возникают эти симптомы», – поясняет Сергей Александрович.

Этому заболеванию чаще всего подвержены женщины. По статистике, представительницы слабого пола страдают синдромом запястного канала в 10 раз чаще, чем мужчины. С проявлением этого заболевания сталкивается каждая 10-я женщина старше сорока лет.

Кроме того, если мужчины чаще приобретают синдром из-за травм запястья, объёмных процессов, которые локализуются в соответствующей области, или других заболеваний, то у женщин, как правило, он возникает без видимых причин. Многие специалисты считают, что боли и онемение могут возникнуть из-за гормональной перестройки.

«У женщин в этом возрасте возникают гормональные изменения в организме, которые приводят к разрастанию подкожной жировой клетчатки и к появлению периферических отеков. Это приводит к увеличению давления в этой области и появлению таких симптомов», – комментирует Дудариков.

На возникновение таких симптомов также влияет беременность. Также высокую подверженность имеют люди, чья профессиональная деятельность связана с монотонными повторяющимися движениями рук. Например, синдром может проявить себя при длительной и частой работе с компьютерной мышкой.

При легкой степени заболевания может чувствоваться покалывание во время управления автомобилем или при разговоре по телефону. В запущенных случаях человеку уже сложно застегивать пуговицы, писать, держать иголку при шитье. При длительном заболевании мышцы могут и вовсе атрофироваться.

При постановке диагноза кроме жалоб врачи учитывают результаты различных тестов. «Применяем тест Тинеля. Он заключается в постукивании по зоне проекции срединного нерва в направлении от ладони через запястье на предплечье. При постукивании ощущается покалывание. Эффективность теста для выявления симптомов – 60 %. Есть еще компрессионный тест. В этом случае пациенту прижимается срединный нерв в области запястного канала в течение 30 секунд. При давлении также ощущаются покалывания в пальцах. Этот тест еще чувствительнее. С его помощью удается выявить симптомы в 87 % случаев. Также мы используем тест Фалена: ладонное или тыльное сгибание кисти в лучезапястном суставе», – поясняет врач.

Если тестов недостаточно для постановки диагноза ,врачи применяют УЗИ и электронейромиографию (ЭНМГ). Дополнительные исследования помогают определить степень тяжести заболевания. Их три. При легкой степени пациент иногда чувствует онемение пальцев кисти в течение дня. Боли и слабость в мыщцах при этом его не беспокоят. Умеренно-выраженная степень характеризуется ночными болями. К тому же у пациента есть реакция на тесты: нерв поврежден и пытается восстановиться. При тяжелой степени симптомы постоянны. Ночные боли не дают спать, а симптомы при проводимых тестах не выявляются, так как у нерва нет возможности реагировать на возбудители.

При легкой степени синдрома запястного канала за пациентом устанавливается динамическое наблюдение у ортопеда или невролога. В последующем возможно самопроизвольное снижение степени проявления симптомов. На данной стадии в лечении эффективна иммобилизация конечности – специалисты накладывают на кисть шину, чтобы она находилась в состоянии покоя. Благодаря шине проявления боли и онемения будут минимизированы, а со временем прекратятся. Чтобы вовсе не утратить подвижность кисти пациенту назначаются лечебная гимнастика, противовоспалительная и противоотечная физиотерапия, иглорефлексотерапия.

Если в срок от 10 дней до месяца консервативное лечение не помогло, специалисты применяют инъекции стероидных гормонов, в просвет запястного канала. Вводимый препарат полностью подавляет воспаление, убирает отек и восстанавливает кровоснабжение.

«Если эффект от инъекции кратковременный, и симптомы возвращаются в такой же или большей степени, показано оперативное лечение. Среди показаний к операции: клинические симптомы и положительные результаты УЗИ и ЭНМГ», – говорит Сергей Александрович.

Операцию обычно делают открыто, то есть с рассечением кожи и запястной связки. От эндоскопических операций – с помощью небольших отверстий с применением видеосистемы – врачи воздерживаются из-за высокого риска повреждения нерва во время хирургического вмешательства.

В 2018 году хирурги сделали операцию открытого рассечения карпальной связки шести амурчанам. С начала этого года – четырнадцати. При этом среди оперированных мужчин и женщин поровну. Однако, отмечает врач, подавляющее большинство пациентов, их 13, в возрасте более 40 лет.

У прооперированных мужчин среди причин синдрома – вывихи, сухожильный ганглий, который локализовался в области запястного канала, а также подагра. У женщин синдром запястного канала развился без взаимосвязи с травмой или иным заболеванием.

«Пациентов становится больше со временем. Раньше было по два человека в год, потом счет пошел на 5-6 человек. Сейчас их больше десяти, и я думаю, что до конца года они еще появятся. Это не потому что заболевания стало больше, люди просто более информированы стали. Это живой телеграф своего рода. Пациенты прооперированные и довольные результатом, рассказывают знакомым и родными. Так, по живой цепочке, информация передается людям, у которых есть схожие симптомы, и они обращаются к нам», – подытожил Дудариков.