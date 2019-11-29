Цирк, страйкбол, тематический бал и много спорта: выходные в Благовещенске

Предстоящие выходные в Благовещенске будут очень насыщены событиями. В городе пройдет множество спортивных и культурных мероприятий для горожан разных возрастов.

Суббота, 30 ноября

Для зрителей-малышей в Амурском областном театре кукол покажут постановку «Девочка Снегурушка». Сказка начнется в 11:00 в малом зале. (0+)

В 12:00 детей для детей в библиотеке искусств (Ленина, 72) начнется «День домашних животных». Во Всемирный день домашних животных ребята поговорят о литературных произведениях о братьях наших меньших, разгадают загадки, поиграют в игры и разукрасят раскраски. (6+)

В 14:00 в библиотеке имени Бориса Машука (Институтская, 10/1) детей ждут на литературную игру «По страницам сказок». Юные читатели окунутся в сказочную атмосферу, вспомнят знаменитых писателей-сказочников и их произведения и даже попробуют написать сказку сами. (6+)

Для читателей постарше в 15:00 состоится презентация клуба карате. Представители Федерации шинкекушин карате Амурской области расскажут, что такое карате и чем оно отличается от других видов единоборств. В рамках познавательного часа гости библиотеки узнают историю возникновения данного вида спорта и попробуют множество приемов по самообороне на практике. (6+)

В 13:00 в зале Городского дома культуры (Ленина, 144) клуб исторического танца «Велетта» организует тематический бал «Однажды в Вероне». В программе – светские шекспировские беседы и, конечно, танцы среди узких улочек, живописных площадей и величественных статуй, где хранится история о великой любви двух шекспировских юных героев – Ромео и Джульетты. (16+)

В 16:00 в малом зале ОКЦ пройдет праздничный концерт, посвященный Дню матери. (0+)

В бассейне «Надежда» пройдет второй день отбора на всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята». Порядка 120 спортсменов 2008-2011 годов рождения поборются за места в команде Амурской области. Соревнования будут проводиться в две смены: 1 смена – с 09:00; 2 смена – с 16:00. (6+)

В Амурском областном театре драмы в 17:00 состоится премьера сказки по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». (12+)

Воскресенье, 1 декабря

В 11:00 в малом зале театра кукол начнется сказка «Лисичка-сестричка». (0+)

В Амурском областном театре драмы в 12:00 покажут сказку «Бамбуковый остров». (0+) А в 17:00 зрителей постарше зовут на комедию в двух действиях «Тетки». (12+)

В 15:00 в библиотеке «Дом семьи» (Пионерская, 157) для благовещенцев будет организован вечер гитарной песни «Встреча меломанов». Гостей познакомят с историей и «звездами» русского рока, устроят игры «Рок или поэт», «Угадай мелодию» и другие. Там же прозвучат легендарные хиты в исполнении музыкальной академии «Рок-студия» города Благовещенска. (12+)

В молодежной библиотеке имени Чехова (Комсомольская, 3) в 19:00 молодежь и взрослых приглашают посетить нескучную лекцию «Лучший друг человека». Специалисты зоологи расскажут, например, что общего у волка и собаки, действительно ли собаки видят мир черно-белым. (12+)

В 14:00 в МБУК «ГДК» пройдет творческий вечер Игоря Терехова. (16+)

В 18:30 (Северная, 165А/2) пройдет турнир по страйкболу среди любителей Благовещенска.

В 19:00 в большом зале ОКЦ выступит Ирина Круг. (12+)

В 16:00 на Гранд Арена «Острова» при участии танцевальных коллективов города Благовещенска пройдет благотворительный концерт «Подари жизнь» в помощь общественной организации защиты бездомных животных. Цена билетов 400 рублей. (12+)

Суббота и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря

В спорткомплексе «Юность» состоится открытый чемпионат и первенство города Благовещенска по ушу. Дисциплины: таолу, кунгфу, юнчуньцюань, тайцзицюань. 30 ноября в 09:00 – начало соревнований по ушу-таолу; в 12:00 – торжественное открытие соревнований.

1 декабря с 10:00 начнется посвящение в «Юные ушуисты» – свой первый экзамен сдадут самые юные участники соревнований в возрасте от 4-х лет. В 13:00 – начало второго дня соревнований по ушу в дисциплинах кунгфу, тайцзицюань и юнчуньцюань.

В Амурской областной филармонии в эти дни покажут пpeмьepу новой пpoгpaммы циркa «Aп!» –«28 регион. Территория АПережающего развития». В 2019 году цирку «Ап!» исполнилось 28 лет. Дата не круглая, но ассоциативная с регионом. В новой программе АПочки расскажут, что, по их мнению, самое значимое и интересное в Приамурье. (6+)

30 ноября выступление начнется в 17:00, 1 декабря – в 15:00.