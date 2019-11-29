Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:42 0

Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября

Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября
Фото: pixabay.com

Ночью 30 ноября в Амурской области сохранится погода без осадков со слабым южным ветром. Температура по северу составит 25...30, местами – до 37 градусов мороза. По югу будет 16...21, местами – до минус 28. Днем ожидается переменная облачность, по западным районам пройдет небольшой снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по северу составит минус 12...17, по югу – минус 9...14, в отдельных районах – около минус 20.

В Благовещенске ночью малооблачно. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Днем ожидается переменная облачность. Вечером может пойти небольшой снег. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18, днем будет около 8 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

На автодорогах местами сохраняется гололедица.

Просмотров всего: 256

#погода

распечатать


Общество

Не холодно, ясно: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября
Общество

День будет ясным и тихим: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября
Общество 15

В Белогорске попробовали в борьбе со льдом бензин и бульдозер

Общество

Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь