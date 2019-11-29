Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября

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Ночью 30 ноября в Амурской области сохранится погода без осадков со слабым южным ветром. Температура по северу составит 25...30, местами – до 37 градусов мороза. По югу будет 16...21, местами – до минус 28. Днем ожидается переменная облачность, по западным районам пройдет небольшой снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по северу составит минус 12...17, по югу – минус 9...14, в отдельных районах – около минус 20.

В Благовещенске ночью малооблачно. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Днем ожидается переменная облачность. Вечером может пойти небольшой снег. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18, днем будет около 8 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

На автодорогах местами сохраняется гололедица.