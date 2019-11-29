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29ноября
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сегодня, 14:27 8

В Благовещенске открыли первую электрозаправку (фото, видео)

В Благовещенске открыли первую электрозаправку (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске прошла церемония открытия первой станции для зарядки электромобилей и старт программы размещения в регионе сети зарядных станций «Русгидро». До конца этого года в Благовещенске появится еще 2 таких же станции. Пользоваться ими владельцы электрокаров некоторое время смогут бесплатно.

Электрозаправку открыли в рамках Амурского экономического форума. Церемония проходила сразу на двух площадках. В зале ОКЦ символическую кнопку нажали мэр Благовещенска Валентина Калита, глава департамента компании «Русгидро» и зампред амурского правительства Павел Матюхин.

Красную ленточку у станции перерезали заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин вместе с директором филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Виталием Стороженко.

«Мы вступаем в новую эру, мы строим новый город, город будущего, умный город, экологически чистый, экономически развитый, город для людей. Всех поздравляю, это только начало, дальше будет больше и лучше», – сказал Максим Ноженкин.

Амурская область в настоящее время находится на 6 месте в России по количеству электромобилей. В регионе их 300. В настоящее время каждый третий электромобиль ездит по дорогам Дальнего Востока. Электрокары не загрязняют природу выхлопными газами, компактны и экономичны, сообщили на церемонии.

«Сегодня порядка 300 электромобилей есть на территории Амурской области. Эта индустрия растет, количество электромобилей растет. Мы рады, что нам предоставлена возможность открыть первую заправку. Еще три, несмотря на сложные климатические условия, установившиеся морозы, до нового года установим, чтобы не было очередей, чтобы люди могли свободно заряжать свои электромобили», – рассказал директор департамента стратегии ПАО «Русгидро» Дмитрий Беляев.

Дмитрий Беляев поблагодарил губернатора за содействие в скорой реализации проекта. Договоренность об этом появилось только в сентябре 2019 в рамках ВЭФ.

«Это действительно важно. Все владельцы электромобилей давно думали о том, чтобы у нас в городе появилась такая станция для того, чтобы можно было беспроблемно заряжать автомобили свои. Люди заряжали автомобили в личных гаражах и не имели возможности зарядиться в любое время. Особенно, кто живет в отдаленных районах – Ивановке, Белогорье, Моховой Пади», – прокомментировал владелец электромобиля, житель Благовещенска Виктор.

Как отметил Максим Ноженкин, в ближайшем будущем такие же электрозаправки могут появиться в городах Свободный и Белогорск, а также на федеральных трассах.

«Я не могу сейчас говорить о количестве, сколько будет в том или ином городе. Это такой особый процесс: он не заканчивается одним годом или месяцем. То есть чем больше будет электромобилей, тем больше будет устанавливаться станций, вплоть до каждой маленькой деревни», – прокомментировал Ноженкин. Он добавил, что в перспективах у администрации Благовещенска – электрифицировать городской транспорт.

«Мы отрабатываем этот вопрос, сейчас рано о чем-то говорить. Мы изучаем опыт коллег, как раз в рамках трансграничной нашей агломерации. Мы знаем, что в Хэйхэ практически весь транспорт электрифицирован. Мы изучаем их опыт работы, обслуживания особенно в холодное время года. Конечно, очень хотим, чтобы у нас это появилось, сейчас просчитываем предложения, цены и консультируемся с перевозчиками. Это должно быть выгоднее, это должно быть экологичнее. Сейчас вопрос в цене самого электробуса: если мы говорим про Китай, то она может быть от 5 миллионов рублей, если говорить про Россию, то – до 25 миллионов», – добавил заммэра.

Представители филиала «Амурэнергосбыта» пояснили, что установка в Благовещенске электрозаправок – это экспериментальный проект, и говорить о выгоде рано. Пока обслуживание владельцев электромобилей будет бесплатным. Позже цена будет такая: 11 рублей за киловатт – быстрая зарядка, 8 рублей – медленная. Такой же тариф действует и в Приморье, где функционируют 10 электрозаправок «Русгидро».

«В Европе это все сейчас, конечно, распространено, но Дальний Восток в этом смысле впереди, потому что, например, даже в Москве сейчас нет такой зарядной инфраструктуры, которые мы сделали в Приморье. И я думаю, что мы здесь тоже разовьем. И, конечно, надо соединять все регионы между собой, но это вопрос ближайших лет», – подытожил директор департамента стратегии ПАО «Русгидро» Дмитрий Беляев.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    53 минуты назад

    Мы строим город будущего, сказал Максим Ноженкин и перерезал ленточку возле розетки! Буквально одним скачком запрыгнули в светлое будущее!

  • бабаяга

    бабаяга
    50 минут назад



    Люди заряжали автомобили в личных гаражах и не имели возможности зарядиться в любое время–какую то часть забрать энергии, когда ее не хватает



    что это?

  • троль здесь

    троль здесь
    45 минут назад



    В Благовещенске открыли первую электрозаправку



    да это прорыв!

  • Noir

    Noir
    43 минуты назад



    в перспективах у администрации Благовещенска – электрифицировать городской транспорт.



    Я что-то совсем уже не понимаю. А троллейбусы зачем убрали если такие планы? Или сейчас будет вначале электрокары, а потом восстановление троллейбусных линий и многие получат плюсики за это? После такого заявления вообще надо всех кто уничтожил электротранспорт в Благовещенске под следствие и закрывать.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    40 минут назад



    Позже цена будет такая: 11 рублей за киловатт – быстрая зарядка, 8 рублей – медленная.



    Ну конечно медленная - это сколько - час?

    3 штуки на город - мдя.

    читаем выдержки из статей:



    Быстрая зарядка электрокара. Разработаны зарядные станции, позволяющие за короткий промежуток времени (примерно за полчаса) подзарядить батарею. У способа есть как сильные, так и слабые стороны. У некоторых моделей (например, Nissan Leaf) аккумулятор можно зарядить на 80% за 30 минут, однако последующая полная зарядка в таком случае займет чуть больше времени, чем обычно.



    Полчаса ждать кого то? А ели он ещё на долгой?

    И вообще - почему заправка автомобиля на ОКЦ? На ОКЦ дети на секции и кружки ходят. Можно было бы и сбоку белогадома прилепить.?

  • Noir

    Noir
    32 минуты назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)



    И вообще - почему заправка автомобиля на ОКЦ? На ОКЦ дети на секции и кружки ходят. Можно было бы и сбоку белогадома прилепить.?



    А там местный контингент на такой глупости не ездит.

  • ямщик

    ямщик
    15 минут назад

    Ну, в принципе, их можно натыкать по десятку на квартал.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 минута назад

    Их берут, т.к стоят 400 тыс. А новый Лиф, даже в Япии от 30тыс$. В США и Китае эти электрички берут, только за счет субсидий и то доля там мизерная.

    Экономичные... Ага

    Зачем эта хрень не ясно.

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