В Благовещенске открыли первую электрозаправку (фото, видео)

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Электрозаправку открыли в рамках Амурского экономического форума. Церемония проходила сразу на двух площадках. В зале ОКЦ символическую кнопку нажали мэр Благовещенска Валентина Калита, глава департамента компании «Русгидро» и зампред амурского правительства Павел Матюхин.

Красную ленточку у станции перерезали заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин вместе с директором филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Виталием Стороженко.

«Мы вступаем в новую эру, мы строим новый город, город будущего, умный город, экологически чистый, экономически развитый, город для людей. Всех поздравляю, это только начало, дальше будет больше и лучше», – сказал Максим Ноженкин.

Амурская область в настоящее время находится на 6 месте в России по количеству электромобилей. В регионе их 300. В настоящее время каждый третий электромобиль ездит по дорогам Дальнего Востока. Электрокары не загрязняют природу выхлопными газами, компактны и экономичны, сообщили на церемонии.

«Сегодня порядка 300 электромобилей есть на территории Амурской области. Эта индустрия растет, количество электромобилей растет. Мы рады, что нам предоставлена возможность открыть первую заправку. Еще три, несмотря на сложные климатические условия, установившиеся морозы, до нового года установим, чтобы не было очередей, чтобы люди могли свободно заряжать свои электромобили», – рассказал директор департамента стратегии ПАО «Русгидро» Дмитрий Беляев.

Дмитрий Беляев поблагодарил губернатора за содействие в скорой реализации проекта. Договоренность об этом появилось только в сентябре 2019 в рамках ВЭФ.

«Это действительно важно. Все владельцы электромобилей давно думали о том, чтобы у нас в городе появилась такая станция для того, чтобы можно было беспроблемно заряжать автомобили свои. Люди заряжали автомобили в личных гаражах и не имели возможности зарядиться в любое время. Особенно, кто живет в отдаленных районах – Ивановке, Белогорье, Моховой Пади», – прокомментировал владелец электромобиля, житель Благовещенска Виктор.

Как отметил Максим Ноженкин, в ближайшем будущем такие же электрозаправки могут появиться в городах Свободный и Белогорск, а также на федеральных трассах.

«Я не могу сейчас говорить о количестве, сколько будет в том или ином городе. Это такой особый процесс: он не заканчивается одним годом или месяцем. То есть чем больше будет электромобилей, тем больше будет устанавливаться станций, вплоть до каждой маленькой деревни», – прокомментировал Ноженкин. Он добавил, что в перспективах у администрации Благовещенска – электрифицировать городской транспорт.

«Мы отрабатываем этот вопрос, сейчас рано о чем-то говорить. Мы изучаем опыт коллег, как раз в рамках трансграничной нашей агломерации. Мы знаем, что в Хэйхэ практически весь транспорт электрифицирован. Мы изучаем их опыт работы, обслуживания особенно в холодное время года. Конечно, очень хотим, чтобы у нас это появилось, сейчас просчитываем предложения, цены и консультируемся с перевозчиками. Это должно быть выгоднее, это должно быть экологичнее. Сейчас вопрос в цене самого электробуса: если мы говорим про Китай, то она может быть от 5 миллионов рублей, если говорить про Россию, то – до 25 миллионов», – добавил заммэра.

Представители филиала «Амурэнергосбыта» пояснили, что установка в Благовещенске электрозаправок – это экспериментальный проект, и говорить о выгоде рано. Пока обслуживание владельцев электромобилей будет бесплатным. Позже цена будет такая: 11 рублей за киловатт – быстрая зарядка, 8 рублей – медленная. Такой же тариф действует и в Приморье, где функционируют 10 электрозаправок «Русгидро».

«В Европе это все сейчас, конечно, распространено, но Дальний Восток в этом смысле впереди, потому что, например, даже в Москве сейчас нет такой зарядной инфраструктуры, которые мы сделали в Приморье. И я думаю, что мы здесь тоже разовьем. И, конечно, надо соединять все регионы между собой, но это вопрос ближайших лет», – подытожил директор департамента стратегии ПАО «Русгидро» Дмитрий Беляев.