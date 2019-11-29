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29ноября
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сегодня, 14:10 8

Безопасность амурских колледжей неожиданно проверила министр образования Приамурья

Безопасность амурских колледжей неожиданно проверила министр образования Приамурья
Фото: пресс-служба областного минобра

Неожиданный визит нанесла утром 29 ноября министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева подведомственным колледжам. Целью ее посещения была проверка соблюдения мер безопасности в учреждениях и пропускного режима.

Пока внеплановые проверки прошли в Амурском аграрном колледже и Амурском колледже строительства и ЖХК. Было проверено ведение документации, работа охранников, наличие «тревожной кнопки» Росгвардии, которая установлена в обеих организациях.

«В аграрном колледже сделаны замечания в части ведения документации. Устранить все несоответствия учреждению поручено до 3 декабря. Здесь же наблюдалось большое количество опоздавших. Руководству поручено наладить дисциплину», – подытожила Светлана Яковлева.

Министр отметила хорошую организацию непрерывного дежурства педагогического состава и то, что еще до трагедии в колледже строительства и ЖКХ Амурский аграрный колледж заключил контракт на приобретение и установку турникетов.

Помимо этого, сегодня с органами местного самоуправления в режиме видеоконференцсвязи проведено совещание по исполнению приказа минобрнауки области «О принятии мер по профилактике деструктивных проявлений в образовательных организациях». Отдельным вопросом рассматривались меры психологического сопровождения учебного процесса. Было отмечено, что классный руководитель обязан вести мониторинг взаимоотношений в классе, и в случае выявления «зоны риска» педагог должен незамедлительно сообщить об этом школьному психологу, администрации учебного заведения, родителям.

На совещании также напомнили о рациональном расходовании средств местного бюджета. Приоритетом должно являться обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях обеспечения безопасных условий, сообщает пресс-служба областного минобра.

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#областная власть #образование #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    У женщины с последнего фото, которая одета в камуфляж есть лицензия охранника? Она вот прям готова служить и защищать?

  • retrogr

    retrogr
    55 минут назад

    шляпа))))))))))))

  • Мы Все

    Мы Все
    49 минут назад

    Очень смешно- бабушка охранник. Можно сразу в СИЗО закрывать, вот просто так без причины.

  • Шиза

    Шиза
    45 минут назад

    прям операция Ы хихихи )))))

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    37 минут назад

    Эта бабуляка кого то сдержит?

    Для предотвращения и профилактики - в карцер-одиночку её на 15 суток.

  • Nakamura

    Nakamura
    20 минут назад

    Вы не понимаете, у бабули корочка специальная. Что обучилась она на охранника, а того мужикак корочки специальной небыло. Пиарщиков минобра можно ссаными тряпками гнать за такое освещение министерского контроля. Могли бы фото поставить бравого бойца в росгвардии! Считаю подставили Светлану Яковлеву очень красиво.

  • архаровец77

    архаровец77
    19 минут назад

    мужика охраника в сизо, а бабку на пост! Россия!

  • invv

    invv
    9 минут назад



    Шиза , сегодня, 14:57

    прям операция Ы хихихи )))))



    А вы разве забыли, чем закончилась операция Ы? Как раз бабуля всех и повязала! Так что в этом колледже усе будет в порядке, шеф!

    Но если серьезно, просто не знаю что и сказать. То ли действительно Яковлеву решили подставить, то ли это шутка такая. Бабуля явно далеко за 60, да еще в очках (интересно сколько диоптрий), хотя кто знает, может она коня на скаку остановит, или это может росгвардеец в гриме.

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