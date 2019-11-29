Безопасность амурских колледжей неожиданно проверила министр образования Приамурья

Фото: пресс-служба областного минобра

Неожиданный визит нанесла утром 29 ноября министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева подведомственным колледжам. Целью ее посещения была проверка соблюдения мер безопасности в учреждениях и пропускного режима.

Пока внеплановые проверки прошли в Амурском аграрном колледже и Амурском колледже строительства и ЖХК. Было проверено ведение документации, работа охранников, наличие «тревожной кнопки» Росгвардии, которая установлена в обеих организациях.

«В аграрном колледже сделаны замечания в части ведения документации. Устранить все несоответствия учреждению поручено до 3 декабря. Здесь же наблюдалось большое количество опоздавших. Руководству поручено наладить дисциплину», – подытожила Светлана Яковлева.

Министр отметила хорошую организацию непрерывного дежурства педагогического состава и то, что еще до трагедии в колледже строительства и ЖКХ Амурский аграрный колледж заключил контракт на приобретение и установку турникетов.

Помимо этого, сегодня с органами местного самоуправления в режиме видеоконференцсвязи проведено совещание по исполнению приказа минобрнауки области «О принятии мер по профилактике деструктивных проявлений в образовательных организациях». Отдельным вопросом рассматривались меры психологического сопровождения учебного процесса. Было отмечено, что классный руководитель обязан вести мониторинг взаимоотношений в классе, и в случае выявления «зоны риска» педагог должен незамедлительно сообщить об этом школьному психологу, администрации учебного заведения, родителям.

На совещании также напомнили о рациональном расходовании средств местного бюджета. Приоритетом должно являться обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях обеспечения безопасных условий, сообщает пресс-служба областного минобра.