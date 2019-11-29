Экс-амурчанина Максима Абрамова признали «Героем года»

Фото: instagram.com/maxlullove

Максим Абрамов стал победителем премии «Петербург и петербуржцы 2019» в номинации «Герой года». Соответствующие публикации появились в Инстаграме мальчика.

Spbdnevnik.ru пишет: «Церемония "Петербург и петербуржцы" – это награждение премией признания во имя сохранения наследия Санкт-Петербурга выдающихся петербуржцев, а также тех, кто в минувшем году трудился над созданием самых впечатляющих проектов. Своеобразный гуманитарный итог года».

Наряду с Максимом победителем в номинации «Герой года» стал юный Алексей Папиж, который спас маму из воды.

«У нас акцент такой, если в нашем городе растут такие мальчики – у Петербурга светлое будущее. Смысл нашей церемонии в том, что мы награждаем знаковых людей и события города, которые определили ход петербургского времени в 2019 году», – сказала президент фонда «Новая Высота» Ирина Смолина.