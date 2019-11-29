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29ноября
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сегодня, 13:45 1

Экс-амурчанина Максима Абрамова признали «Героем года»

Экс-амурчанина Максима Абрамова признали «Героем года»
Фото: instagram.com/maxlullove

В Санкт-Петербурге чествовали юного Максима Абрамова – бывшего амурчанина, который лишился ног в полуторагодовалом возрасте. Сейчас мальчик живет в северной столице России. Он, несмотря на инвалидность, занимается скейтбордингом и уже прославился на весь мир.

Максим Абрамов стал победителем премии «Петербург и петербуржцы 2019» в номинации «Герой года». Соответствующие публикации появились в Инстаграме мальчика.

Spbdnevnik.ru пишет: «Церемония "Петербург и петербуржцы" – это награждение премией признания во имя сохранения наследия Санкт-Петербурга выдающихся петербуржцев, а также тех, кто в минувшем году трудился над созданием самых впечатляющих проектов. Своеобразный гуманитарный итог года».

Наряду с Максимом победителем в номинации «Герой года» стал юный Алексей Папиж, который спас маму из воды.

«У нас акцент такой, если в нашем городе растут такие мальчики – у Петербурга светлое будущее. Смысл нашей церемонии в том, что мы награждаем знаковых людей и события города, которые определили ход петербургского времени в 2019 году», – сказала президент фонда «Новая Высота» Ирина Смолина.

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#дети #жизнь #спорт

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Комментарии
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  • DIVKa

    DIVKa
    1 час назад

    Счастья тебе Максим, успехов и любви!

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