Экс-амурчанина Максима Абрамова признали «Героем года»
В Санкт-Петербурге чествовали юного Максима Абрамова – бывшего амурчанина, который лишился ног в полуторагодовалом возрасте. Сейчас мальчик живет в северной столице России. Он, несмотря на инвалидность, занимается скейтбордингом и уже прославился на весь мир.
Максим Абрамов стал победителем премии «Петербург и петербуржцы 2019» в номинации «Герой года». Соответствующие публикации появились в Инстаграме мальчика.
Spbdnevnik.ru пишет: «Церемония "Петербург и петербуржцы" – это награждение премией признания во имя сохранения наследия Санкт-Петербурга выдающихся петербуржцев, а также тех, кто в минувшем году трудился над созданием самых впечатляющих проектов. Своеобразный гуманитарный итог года».
Наряду с Максимом победителем в номинации «Герой года» стал юный Алексей Папиж, который спас маму из воды.
«У нас акцент такой, если в нашем городе растут такие мальчики – у Петербурга светлое будущее. Смысл нашей церемонии в том, что мы награждаем знаковых людей и события города, которые определили ход петербургского времени в 2019 году», – сказала президент фонда «Новая Высота» Ирина Смолина.
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