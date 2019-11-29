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29ноября
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сегодня, 13:47 0

Амурчанин пытался подкупить сотрудника колонии, чтобы передать телефон арестанту

Амурчанин пытался подкупить сотрудника колонии, чтобы передать телефон арестанту
Фото: amur.info

Амурчанин пытался с помощью взятки уговорить сотрудника колонии передать арестанту мобильный телефон. Признание вины и раскаяние не освободили мужчину от наказания.

Приговором мирового судьи Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку осужден 37-летний житель Амурской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Как установил суд, мужчина, находясь в салоне автомобиля, незаконно передал взятку в размере 5 тысяч рублей сотруднику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области. За денежное вознаграждение последний должен был доставить на территорию следственного изолятора запрещенные предметы – мобильный телефон и комплектующие к нему. Незаконные действия виновного пресекли сотрудники службы безопасности управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области, которые подошли к автомобилю.

Как сообщает прокуратура Амурской области, подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учел все обстоятельства по делу и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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#происшествия #суды

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