Благовещенка примирилась с автомобилисткой, сбившей ее с маленькой дочерью

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, нарушившей правила дорожного движения, что привело к травмированию ребенка.

21 июня 2019 года водитель «тойоты» поворачивала с Чайковского на Конную, двигаясь на разрешающий сигнал светофора. В это время дорогу переходили мама с дочкой – они шли на зеленый. Автомобилистка не пропустив пешеходов, сбила их. С места происшествия женщину 1982 года рождения и ребенка 2014 года рождения доставили в больницу. «Доча в тяжелом состоянии, в реанимации. Мы переходили на зеленый светофор, в положенном месте, не спеша. Малышку откинуло, меня под машиной протащило – сейчас вижу, как далеко. 20 секунд светофора было. Водитель сама говорила: "Это я виновата"», – на следующий день после трагедии написала мама пострадавшей девочки.

В результате ДТП ребенок, согласно заключению эксперта, получил телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, переломы с повреждением легкого и другие травмы. «Нарушение требований пунктов 1.5, п. 13.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, допущенных водителем, находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью пешеходу», – такой вывод сделал эксперт.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, от законного представителя потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении автомобилистки в связи с примирением сторон. «Поскольку они примирились, претензий к подсудимой она не имеет. Государственный обвинитель и адвокаты не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям. Как следует из материалов уголовного дела, женщина-водитель обвиняется в совершении преступления, которое в силу статьи 15 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, ранее не судима», – сообщает суд.

Из заявления представителя потерпевшей следует, что виновница ДТП загладила причиненный вред, и они примирились.

На основании изложенного суд постановил прекратить уголовное дело в отношении автомобилистки, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».