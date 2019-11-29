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Благовещенка примирилась с автомобилисткой, сбившей ее с маленькой дочерью

Благовещенка примирилась с автомобилисткой, сбившей ее с маленькой дочерью
Фото: amur.info

Мама девочки, получившей тяжелые травмы в результате наезда автомобиля, примирилась с виновницей ДТП. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 21 июня текущего года на регулируемом перекрестке улиц Чайковского и Конной автомобиль Toyota Nadia сбил пешеходов – женщину с маленькой дочкой.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, нарушившей правила дорожного движения, что привело к травмированию ребенка.

21 июня 2019 года водитель «тойоты» поворачивала с Чайковского на Конную, двигаясь на разрешающий сигнал светофора. В это время дорогу переходили мама с дочкой – они шли на зеленый. Автомобилистка не пропустив пешеходов, сбила их. С места происшествия женщину 1982 года рождения и ребенка 2014 года рождения доставили в больницу. «Доча в тяжелом состоянии, в реанимации. Мы переходили на зеленый светофор, в положенном месте, не спеша. Малышку откинуло, меня под машиной протащило – сейчас вижу, как далеко. 20 секунд светофора было. Водитель сама говорила: "Это я виновата"», – на следующий день после трагедии написала мама пострадавшей девочки.

В результате ДТП ребенок, согласно заключению эксперта, получил телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, переломы с повреждением легкого и другие травмы. «Нарушение требований пунктов 1.5, п. 13.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, допущенных водителем, находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью пешеходу», – такой вывод сделал эксперт.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, от законного представителя потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении автомобилистки в связи с примирением сторон. «Поскольку они примирились, претензий к подсудимой она не имеет. Государственный обвинитель и адвокаты не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям. Как следует из материалов уголовного дела, женщина-водитель обвиняется в совершении преступления, которое в силу статьи 15 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, ранее не судима», – сообщает суд.

Из заявления представителя потерпевшей следует, что виновница ДТП загладила причиненный вред, и они примирились.

На основании изложенного суд постановил прекратить уголовное дело в отношении автомобилистки, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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#дети #ДТП #суды

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Мама - проститутка.

    Здоровьем ребёнка торгует.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    А то у ребенка бы здоровья больше бы стало, если бы автомобилистке колонию-поселение дали. И бегала бы та мать по судам с гражданскими исками к автомобилистке, а потом по приставам. И скорее всего ничего бы не увидела.

    Правильно сделала, что сразу взяла деньги на лечение ребенка. Больше шансов, что ребенок будет здоров.

  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    вот тупой то, чем хорошо что ее осудят в тюрьму отправят итп, если она сама все оплатила лечение, моральный вред и тп, в чем проституция?

    ну та выйдет без дохода и хрен выплатит а так все правильно

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    о - ещё парочка с той же панели.

    вор - должен сидеть в тюрьме (с), а нарушитель - получить наказание.

    а в противном случае - не надо выть и плакать при каждой новости о том. что богатенький или чинуша сбили насмерть N-количество людей/детей и ему за это ничего не было.

    а... и да... вы тоже будете брать деньгами, когда ваших родственничков насмерть посшибают?

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    фу..какие продажные людишки..

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    щас эта “обезьяна с гранатой” решит что так можно..на очереди следущий..

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    о - ещё парочка с той же панели.

    вор - должен сидеть в тюрьме (с), а нарушитель - получить наказание.

    а в противном случае - не надо выть и плакать при каждой новости о том. что богатенький или чинуша сбили насмерть N-количество людей/детей и ему за это ничего не было.

    а... и да... вы тоже будете брать деньгами, когда ваших родственничков насмерть посшибают?



    когда у тебя на руках будет покалеченный ребенок, на лечение которого нужны большие деньги, которые хз где взять, то если тебе предложат варианты деньги сейчас и примирение или денег фиг и наказание, то ты на сделку с дьяволом пойдешь, чтоб ребенка спасти.



  • mestny

    mestny
    1 час назад

    вы не зарикайтесь от того что завтра по несчастью либо неосторожности вы можете причинить вред кому либо, всех под одно мерило нельзя подводить

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Геральт

    когда у тебя на руках будет покалеченный ребенок, на лечение которого нужны большие деньги, которые хз где взять, то если тебе предложат варианты деньги сейчас и примирение или денег фиг и наказание, то ты на сделку с дьяволом пойдешь, чтоб ребенка спасти.



    У нас уже после ДТП оперируют в частных клиниках?

    Но вы продолжайте.... продолжайте .верить в то, как это хорошо. Тогда и жизнь вокруг наладиться и водителям в автошколах сразу прайс будут давать, сколько стоит человечков сшибать.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    mestny

    вы не зарикайтесь от того что завтра по несчастью либо неосторожности вы можете причинить вред кому либо, всех под одно мерило нельзя подводить



    А за руль садятся по несчастью или по неосторожности?

    Я уже направление и должность таких людей указал - идите, дальше торгуйтесь за человеческие жизни.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)о - ещё парочка с той же панели.

    вор - должен сидеть в тюрьме (с), а нарушитель - получить наказание.

    а в противном случае - не надо выть и плакать при каждой новости о том. что богатенький или чинуша сбили насмерть N-количество людей/детей и ему за это ничего не было.

    а... и да... вы тоже будете брать деньгами, когда ваших родственничков насмерть посшибают?


    А вы с какой панели?

    Данное примерение допускает наш уголовный кодекс.

    Нигде не написано, что автомобилистка взяток надавала всем и ушла от ответственности.

    Все в рамках закона.

    Она никого не сбила насмерть, она никого не подкупала. Все в рамках закона РФ. И мать ребенка выбрала наиболее подходящий вариант для себя и своего ребенка. Лечение сейчас или лечение когда то там потом, когда возможно может быть будут деньги, совершенно две большие разницы в плане последствий для здоровья.

    И ездить и всех подряд сбивать она тем не менее не будет, потому что административное наказание в виде лишения прав должно быть.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    mestny

    вы не зарикайтесь от того что завтра по несчастью либо неосторожности вы можете причинить вред кому либо, всех под одно мерило нельзя подводить



    А за руль садятся по несчастью или по неосторожности?

    Я уже направление и должность таких людей указал - идите, дальше торгуйтесь за человеческие жизни.


    "Честный гаишник" из Нашей Раши, один в один. Пусть родные нафиг с голоду помогут, зато я кристально честен, неподкупен и аж свечусь. Ага.

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    можно подумать денег сунули по доброте душевной,чтоб ребеночка вылечить..ага..лишь бы зад свой прикрыть.Таких бы денег не взяла б никогда на своего ребенка，из рук курицы которая чуть на тот свет не отправила ..хотя разные личности бывают..судя по обсуждениям..кругом беспринцыпные и продажные...

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Alenkka

    можно подумать денег сунули по доброте душевной,чтоб ребеночка вылечить..ага..лишь бы зад свой прикрыть.Таких бы денег не взяла б никогда на своего ребенка，из рук курицы которая чуть на тот свет не отправила ..хотя разные личности бывают..судя по обсуждениям..кругом беспринцыпные и продажные...



    С Вами такие случаи часто происходят? Ваш ребенок часто у вас на руках погибал, а Вы осознавали что у вас нет денег чтоб его спасти?



  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Как можно примириться с тем кто чуть не убил твоего ребенка и тебя?

    Спустить на тормозах, оставить без наказания?

    Денег занесли и все?

    Это чудо что было за рулем лишить водительских прав на всегда, да еще заставить в травматологии работать лет 5, после отсидки лет так в 10. Управляя средсвом повышенной опасности, грубо нарушила ПДД, совершила наезд на малолетнего ребенка и взрослого. И все это можно купить. Хочешь сафари на людей?

    Плати и все

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    я не думаю что у нее ребенок погибает..не надо тут трагизм вносить..авария была в июне..пол года прошло..явно нужна реабелитация..а не стоит вопрос о жизни и смерти

  • Геральт

    Геральт
    56 минут назад

    Alenkka

    я не думаю что у нее ребенок погибает..не надо тут трагизм вносить..авария была в июне..пол года прошло..явно нужна реабелитация..а не стоит вопрос о жизни и смерти



    теоретик, в общем. Как в вопросе жизни и смерти, так и в вопросе детей. За сим откланяюсь, спор ни о чем. Когда прочувствуете, поймете, иначе это не действует.



  • Alenkka

    Alenkka
    55 минут назад

    да с вами тоже все ясно...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    39 минут назад

    РодяКак можно примириться с тем кто чуть не убил твоего ребенка и тебя?

    Спустить на тормозах, оставить без наказания?

    Денег занесли и все?

    Это чудо что было за рулем лишить водительских прав на всегда, да еще заставить в травматологии работать лет 5, после отсидки лет так в 10. Управляя средсвом повышенной опасности, грубо нарушила ПДД, совершила наезд на малолетнего ребенка и взрослого. И все это можно купить. Хочешь сафари на людей?

    Плати и все


    Да 2 года поселения ей максимум светило, какие десять лет, какие травматологии? Прям великое возмездие. Правильно и сделала, что деньгами взяла. А так бы и наказания особого не получилось бы и ребенка не на что лечить.

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