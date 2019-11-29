Очень простой способ хищений с банковских карт изобрели мошенники

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Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с шантажом и вымогательством. Мошенники стали использовать методы автоподставщиков и наперсточников для хищения денег с банковских карт. В зоне риска – пожилые люди и женщины.

Схема обмана такова. В очереди к банкомату клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Вы по понятным причинам автоматически ее вынимаете. С одной стороны, банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд «проглотит» карту, с другой — нужно воспользоваться устройством. После этого к вам подходит «забывчивый» клиент и вы возвращаете ему «потерю». Спохватившись, он смотрит баланс и уверяет, что с его счета только что сняли 5, 10 или 15 тысяч рублей. Тут же находится и свидетель, который подтверждает версию «жертвы». Дальше «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко.

Одни эксперты говорят, что эта схема действует по принципу игры в наперстки, другие сравнивают с постановкой «лежит пропавший кошелек на дороге». Третьи считают, что этот метод походит на действия автоподставщиков.

Как показал опрос «Известий», такие ситуации никогда не возникают в офисах банков, где к разрешению спора всегда можно привлечь специалиста, или в людных местах, где в шаговой доступности может быть полиция.

Также, отметили эксперты, злоумышленники будут обрабатывать не каждого человека. «Мошенники определяют жертву по ее внешнему виду. Выбирают тех, кто может стушеваться, например, пожилых одиноких людей. Вряд ли они будут действовать, когда подходит пара человек, потому что есть свидетели», — отмечает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Он добавил, что люди, скорее всего, предпочтут отдать деньги, потому что суммы преступники называют небольшие — порядка 5–10 тысяч рублей.

Психолог Ольга Максимова утверждает, если даже потом человек поймет, что его обманули, он не будет обращаться в полицию — это требует времени. При этом она рекомендует помнить, что без пин-кода снять деньги с карты в банкомате нельзя. «Это покажет мошенникам, что вы – не лучший объект для давления», – уточнила она.

Эксперты не рекомендуют изымать чужую карту из банкомата. Можно дождаться, когда он «проглотит» ее, после чего держатель будет сам разбираться с кредитной организацией.

«Если вы оказались в подобной ситуации и даже взяли в руки по чьей-то просьбе чужую карту, ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки, — посоветовал Николай Соколов из «БКС Премьер». — Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую «вину». Скорее всего, они скроются еще до приезда полиции».

А полковник Евгений Черноусов уверен, что злоумышленников стоит еще и наказать. «Первое, что нужно сделать, если вы стали жертвой таких мошенников, – позвонить в банк, сообщить адрес и номер банкомата, чтобы зафиксировать факт и сохранить видеозаписи. Постараться снять лица мошенников на телефон», – посоветовал он.

После этого, считает эксперт, надо написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия в составе организованной группы.