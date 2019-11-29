Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:16 0

Благовещенка напала на посетительницу бара и стала фигуранткой уголовного дела

Благовещенка напала на посетительницу бара и стала фигуранткой уголовного дела
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы города. Она обвиняется в грабеже с применением насилия в пивном заведении.

Установлено, что женщина в июне 2019 года распивала спиртные напитки в одном из баров Благовещенска. Выходя на улицу, горожанка столкнулась с другой посетительницей бара и решила подсесть к ней. Девушка была против, и между ними возник конфликт. После этого у благовещенки пропала золотая цепочка с кулоном. Она решила, что цепочку похитила оппонентка.

Женщина решила похитить у этой посетительницы сережки. Благовещенка подошла к своей оппонентке и, взяв ее за волосы, ударила головой об стол. После этого забрала серьги из кармана пострадавшей.

Уголовное дело по данному факту расследовано СО МО МВД России «Благовещенский». Его направили для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд, сообщает прокуратура Амурской области. Отмечается, что горожанке грозит до семи лет лишения свободы.

Просмотров всего: 504

#происшествия

распечатать


Происшествия

«Аэрофлот» запретил пассажиру взять в самолет слишком длинную горбушу
Происшествия

Житель Белогорска погиб на железной дороге

Происшествия

Амурчанин пытался подкупить сотрудника колонии, чтобы передать телефон арестанту
Общество 1

Очень простой способ хищений с банковских карт изобрели мошенники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь