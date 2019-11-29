Благовещенка напала на посетительницу бара и стала фигуранткой уголовного дела

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы города. Она обвиняется в грабеже с применением насилия в пивном заведении.

Установлено, что женщина в июне 2019 года распивала спиртные напитки в одном из баров Благовещенска. Выходя на улицу, горожанка столкнулась с другой посетительницей бара и решила подсесть к ней. Девушка была против, и между ними возник конфликт. После этого у благовещенки пропала золотая цепочка с кулоном. Она решила, что цепочку похитила оппонентка.

Женщина решила похитить у этой посетительницы сережки. Благовещенка подошла к своей оппонентке и, взяв ее за волосы, ударила головой об стол. После этого забрала серьги из кармана пострадавшей.

Уголовное дело по данному факту расследовано СО МО МВД России «Благовещенский». Его направили для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд, сообщает прокуратура Амурской области. Отмечается, что горожанке грозит до семи лет лишения свободы.