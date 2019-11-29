В Благовещенске можно было по интернету купить дипломы и карты техосмотра

Благовещенская прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила электронные ресурсы с информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Так, в свободном доступе имелась информация о продаже дипломов. На этих же сайтах пользователям предлагалось приобрести официальные документы об образовании.

Кроме того, в ходе проверки выявили 22 интернет-сайта, посетителям которых предлагались к продаже диагностические карты без фактического проведения технического осмотра с возможностью доставки пользователям.

По результатам проверки прокурор Благовещенска направил в суд исковые заявления об ограничении доступа к ресурсам, содержащим запрещенную информацию.

Благовещенский городской суд, рассмотрев требования прокуратуры, полностью их удовлетворил. Доступ к сайтам с запрещенной к распространению информацией ограничен, сообщает прокуратура Амурской области.