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29ноября
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сегодня, 12:55 2

В Благовещенске можно было по интернету купить дипломы и карты техосмотра

В Благовещенске можно было по интернету купить дипломы и карты техосмотра
Фото: pixabay.com

Благовещенская прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила электронные ресурсы с информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Так, в свободном доступе имелась информация о продаже дипломов. На этих же сайтах пользователям предлагалось приобрести официальные документы об образовании.

Кроме того, в ходе проверки выявили 22 интернет-сайта, посетителям которых предлагались к продаже диагностические карты без фактического проведения технического осмотра с возможностью доставки пользователям.

По результатам проверки прокурор Благовещенска направил в суд исковые заявления об ограничении доступа к ресурсам, содержащим запрещенную информацию.

Благовещенский городской суд, рассмотрев требования прокуратуры, полностью их удовлетворил. Доступ к сайтам с запрещенной к распространению информацией ограничен, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #интернет

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Комментарии
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  • rubop

    rubop
    2 часа назад

    АМИТ поэтому не работает? там кто то карты толкал

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    rubop

    АМИТ поэтому не работает? там кто то карты толкал



    Все работает. А карты где только не толкают...

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