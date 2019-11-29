Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума

Фото: Амур.инфо

География четвертого Амурского экономического форума стала значительно шире. Россию на форуме представляют Хабаровский и Приморский края, ЕАО, Москва, Якутия, Республика Коми и, конечно, Амурская область. Участие в нем принимают представители правительства Амурской области и администрации Благовещенска. В амурскую столицу прибыла делегация из Китая. КНР представляет мэр Хэйхэ Ма Ли, а также представители провинции Гуандун, городов Хэйхэ, Харбина, Даляня и Шеньяна. На форум приехал гость из Японии.

Открыл мероприятие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он выступил с приветственным словом.

«У нас действительно есть о чем поговорить с нашими китайскими друзьями. Завершено строительство мостового перехода, сейчас начался процесс оформления документов. В соответствии с планами он будет запущен весной следующего года. 2 декабря состоится открытие "Силы Сибири", и газ пойдет по этому магистральному газопроводу в КНР. У нас начато в этом году строительство абсолютно уникальной трансграничной дороги», – сообщил губернатор. Он также отметил, что 28 ноября открылся обновленный участок набережной Амура.

«Это лицо России перед Китаем. Мы видим, как очень красиво подсвечен город Хэйхэ. Благодарим наших китайских друзей, что дали нам возможность насладиться этой красотой. Мы постараемся сделать так, чтобы и набережная Благовещенска выглядела очень достойно. Отдельно хочу сказать о преференциальных режимах. Свободный порт Владивосток – этот режим также сейчас предусматривается на территории Благовещенска. Документы находятся в федеральных министерствах, стоит задача этот режим распространить на территорию Благовещенска, это даст особый импульс для инвестиций. Поэтому нам действительно есть о чем поговорить, что обсудить», – заключил Орлов.

К участникам форума обратилась мэр Благовещенска Валентина Калита. Она отметила, что за 3 предыдущих года проведения форума он стал популярной площадкой для открытого диалога представителей науки, предпринимательства и власти.

«Это одна из крупнейших площадок для дискуссии в сфере экономики и бизнеса, это актуально сейчас, когда приграничные районы России и Китая динамически развиваются. Форум дает возможности для обмена международным опытом, поиска новых деловых контактов. Я надеюсь, что площадка, которую создали в областном центре, даст возможность для новых проектов, знакомств, для новых партнерств в перспективе. В этом году главная тема – формирование уникальной благовещенской агломерации. Благодаря реализации этого проекта будет создан крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на российско-китайской границе, что существенно ускорит развитие приграничных территорий и будет способствовать дальнейшему укреплению экономических, культурных, добрососедских отношений между Россией и Китаем, исполнению взаимовыгодных проектов», – сказала Валентина Сергеевна.

На открытии выступил мэр Хэйхэ Ма Ли. Он поздравил всех присутствующих с открытием форума, а также пригласил участников форума на мероприятие по развитию туризма провинции Хэйлунцзян. Он состоится в следующем году в Хэйхэ.

«У нас уже разработан проект трансграничной агломерации Хэйхэ и Благовещенска. Я думаю, этот проект даст большой толчок к развитию наших территорий. Я считаю, что благодаря нашему сегодняшнему общению мы будем развивать сотрудничество между нами. При наших совместных усилиях в рамках всестороннего стратегического партнерства мы сделаем большой вклад на благо народов двух берегов», – сказал мэр.

Проект Благовещенской агломерации-2050 гостям форума презентовал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин. Он отметил, что благодаря его реализации ход истории может измениться.

«В 1900 году Благовещенск был крупнейшим по численности населения город Дальнего Востока и один из крупнейших в Сибири. Например, Владивосток, Хабаровск, Владивосток или Красноярск были меньше Благовещенска в 2 раза. Но ход истории изменило строительство Транссибирской магистрали. И получилось, что Благовещенск оказался в стороне. В 21 веке будут созданы новые магистрали, новые транспортные коридоры, и они как раз изменят ход истории. Уже в следующем году открывается трансграничный автомобильный мост, начинается строительство канатной дороги, новый аэропорт международный Игнатьево, планируется строительство скоростной железной дороги Харбин – Хэйхэ. Все это даст, безусловно, толчок развитию экономки наших регионов», – сказал Максим Ноженкин.

В рамках деловой программы Амурского экономического форума запланирована презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионные площадки, обучающие секции с известными российскими спикерами, посещение инвестплощадок на китайской стороне, награждение участников конкурса «Бизнес-признание».