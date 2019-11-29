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29ноября
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Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума

Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске стартовал Амурский экономический форум. В этом году он посвящен формированию Благовещенской агломерации–2050. На форум съехалось около 600 участников. Это бизнесмены, представители власти, научного сообщества из России, Китая и Японии.

География четвертого Амурского экономического форума стала значительно шире. Россию на форуме представляют Хабаровский и Приморский края, ЕАО, Москва, Якутия, Республика Коми и, конечно, Амурская область. Участие в нем принимают представители правительства Амурской области и администрации Благовещенска. В амурскую столицу прибыла делегация из Китая. КНР представляет мэр Хэйхэ Ма Ли, а также представители провинции Гуандун, городов Хэйхэ, Харбина, Даляня и Шеньяна. На форум приехал гость из Японии.

Открыл мероприятие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он выступил с приветственным словом.

«У нас действительно есть о чем поговорить с нашими китайскими друзьями. Завершено строительство мостового перехода, сейчас начался процесс оформления документов. В соответствии с планами он будет запущен весной следующего года. 2 декабря состоится открытие "Силы Сибири", и газ пойдет по этому магистральному газопроводу в КНР. У нас начато в этом году строительство абсолютно уникальной трансграничной дороги», – сообщил губернатор. Он также отметил, что 28 ноября открылся обновленный участок набережной Амура.

«Это лицо России перед Китаем. Мы видим, как очень красиво подсвечен город Хэйхэ. Благодарим наших китайских друзей, что дали нам возможность насладиться этой красотой. Мы постараемся сделать так, чтобы и набережная Благовещенска выглядела очень достойно. Отдельно хочу сказать о преференциальных режимах. Свободный порт Владивосток – этот режим также сейчас предусматривается на территории Благовещенска. Документы находятся в федеральных министерствах, стоит задача этот режим распространить на территорию Благовещенска, это даст особый импульс для инвестиций. Поэтому нам действительно есть о чем поговорить, что обсудить», – заключил Орлов.

К участникам форума обратилась мэр Благовещенска Валентина Калита. Она отметила, что за 3 предыдущих года проведения форума он стал популярной площадкой для открытого диалога представителей науки, предпринимательства и власти.

«Это одна из крупнейших площадок для дискуссии в сфере экономики и бизнеса, это актуально сейчас, когда приграничные районы России и Китая динамически развиваются. Форум дает возможности для обмена международным опытом, поиска новых деловых контактов. Я надеюсь, что площадка, которую создали в областном центре, даст возможность для новых проектов, знакомств, для новых партнерств в перспективе. В этом году главная тема – формирование уникальной благовещенской агломерации. Благодаря реализации этого проекта будет создан крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на российско-китайской границе, что существенно ускорит развитие приграничных территорий и будет способствовать дальнейшему укреплению экономических, культурных, добрососедских отношений между Россией и Китаем, исполнению взаимовыгодных проектов», – сказала Валентина Сергеевна.

На открытии выступил мэр Хэйхэ Ма Ли. Он поздравил всех присутствующих с открытием форума, а также пригласил участников форума на мероприятие по развитию туризма провинции Хэйлунцзян. Он состоится в следующем году в Хэйхэ.

«У нас уже разработан проект трансграничной агломерации Хэйхэ и Благовещенска. Я думаю, этот проект даст большой толчок к развитию наших территорий. Я считаю, что благодаря нашему сегодняшнему общению мы будем развивать сотрудничество между нами. При наших совместных усилиях в рамках всестороннего стратегического партнерства мы сделаем большой вклад на благо народов двух берегов», – сказал мэр.

Проект Благовещенской агломерации-2050 гостям форума презентовал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин. Он отметил, что благодаря его реализации ход истории может измениться.

«В 1900 году Благовещенск был крупнейшим по численности населения город Дальнего Востока и один из крупнейших в Сибири. Например, Владивосток, Хабаровск, Владивосток или Красноярск были меньше Благовещенска в 2 раза. Но ход истории изменило строительство Транссибирской магистрали. И получилось, что Благовещенск оказался в стороне. В 21 веке будут созданы новые магистрали, новые транспортные коридоры, и они как раз изменят ход истории. Уже в следующем году открывается трансграничный автомобильный мост, начинается строительство канатной дороги, новый аэропорт международный Игнатьево, планируется строительство скоростной железной дороги Харбин – Хэйхэ. Все это даст, безусловно, толчок развитию экономки наших регионов», – сказал Максим Ноженкин.

В рамках деловой программы Амурского экономического форума запланирована презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионные площадки, обучающие секции с известными российскими спикерами, посещение инвестплощадок на китайской стороне, награждение участников конкурса «Бизнес-признание».

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#городская власть #областная власть #экономика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Нью-Васюки... :))

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    втирают дичь в уши

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    и тут без "VIP" табличек не обошлось, позорники. Согнали едроросов и студентов поговорить о бизнесе, ща попрет сразу, ага

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Изменит Историю....ууууууууу.....

    100 лет побед впереди? Пробьём дно со всей скорости?

    А логвинов там чё ошивается - главный по экономике штоли?

    PS^ валя неважно выглядит .. не приболела ли?

  • antonsimakov

    antonsimakov
    2 часа назад

    Вау... Точно Нью-Васюки!

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Китайцы бедные понять не могут, что тут запланировали и как это собрались воплощать в жизнь.

  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ ИЗМЕНИТ ХОД ИСТОРИИ. Ося так же свою лекцию начинал...

  • Шиза

    Шиза
    2 часа назад

    Васян-Сулейман Валя-мэриЯ Орлан бэй

    хихихииииии

  • старатель

    старатель
    2 часа назад

    как это баба Валя у трибуны то не и не упала ?

    Меркель от трудов ратных аж шатает , а тут то планы то по шикарнее

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    По планам столицу России в Благовещенск переносят или пока и.о. столицы?

  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    — Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?

    Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

    — Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!

    — Как? — закричали все.

    — Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

    — Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

    — Все учтено могучим ураганом! — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы!

    — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...

    — Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

    Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.

  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

    — Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.

    — Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

    Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    ...«Пора рвать когти!» — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.

    ...— Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны!.. Едем, Ипполит Матвеевич, дальше! Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут! Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали бы к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил! Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех лошадей!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Англомерация...Подтягивайте английский язык.Скоро он нам пригодится. Ну или на русском во всем мире начнут говорить. Один из центров вселенной будет.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    В этом году он посвящен формированию Благовещенской агломерации–2050

    Речь про 2050 год? К тому времени колонии на Марсе планировались, а тут мост построят и склады...

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    :)))))Точно Нью-Васюки:))))

  • antonsimakov

    antonsimakov
    44 минуты назад

    а где oldlord? аааа....радостно скачет по ступенькам амфитеатра...

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    23 минуты назад

    судя по фото зала билетов продано мало

  • Belka_89

    Belka_89
    18 минут назад

    так работают все

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