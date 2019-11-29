В Благовещенске в декабре откроется новая картинная галерея

В Благовещенске готовится к открытию новая картинная галерея. Она расположится в Амурском медицинском колледже. Открытие запланировано на 18 декабря в 13:00. На сегодняшний день в галерее насчитывается более 40 работ известных амурских художников. Основной принцип подбора полотен – только региональные авторы.

Подготовительная работа к открытию галереи в Амурском медицинском колледже длилась почти три года. Началась она с ежемесячных выставок работ амурских художников в учреждении. Студенты колледжа и жители отдаленного района города за это время увидели более десяти как персональных, так и сборных выставок, на которых экспонировалось в общей сложности более 350 работ самой разной жанровой направленности – и натюрморт, и пейзаж, и портрет.

Многие из произведений коллекции Амурского медицинского колледжа созданы еще в прошлом веке. Благодаря совместному социально-значимому проекту «Тихая моя улочка» Амурского отделения Союза художников России и руководства медицинского колледжа, который в 2018 году победил в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства, выставочное пространство учебного учреждения при поддержке управления культуры администрации города Благовещенска получило статус городской культурной площадки, сообщает областное правительство.