На железнодорожной станции в Приамурье из контейнера вытекла кислота

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На железнодорожной станции Белогорск-2 в Амурской области случилось происшествие: из контейнера вытекла кислота. Это следует из сообщения в оперативной сводке, опубликованной на сайте правительства региона.

«(…) в 06:40 28.11.2019 поступила информация о том, что на ж/д станции Белогорск-2, при проведении расформировании состава № 2459, сообщением станция Карымская Иркутская область – станция Белогорск-2 Амурской области, из контейнера, стоящего на платформе № 94356870, обнаружена капельная течь вещества (согласно карточке груза, в контейнере находится 20 мест хлористоводородной кислоты, емкостью 900 литров)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что получатель груза – маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске. Платформу отбуксировали на тупиковую ветку. Была обнаружена одна разгерметизированная емкость. По состоянию на 19:00 28 ноября груз доставили получателю, а место розлива обработали щелочным раствором.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия, сказав, что для уточнения обстоятельств необходимо обратиться в пресс-службу Забайкальской железной дороги. В пресс-службе ЗабЖД агентству сказали, что комментарий будет предоставлен позже.