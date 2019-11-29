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29ноября
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сегодня, 12:02 1

Случайный прохожий жестоко избил мужчину за «некорректное поведение»

Случайный прохожий жестоко избил мужчину за «некорректное поведение»
Фото: pixabay.com

В Благовещенском городском суде вынесен приговор 27-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомцу. Происшествие случилось в июле текущего года.

Как-то вечером молодой человек встретил на улице незнакомого мужчину. Из-за некорректного поведения последнего между благовещенцами возник конфликт, во время которого незнакомец высказался в адрес осужденного нецензурной бранью, сообщает прокуратура Амурской области.

В ответ на это молодой человек с силой ударил прохожего сначала головой, потом ногами по лицу, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Как это.....ранее незнакомый....?а не проще написать просто....незнакомый. И как это "ранее незнакомые" подрались. Дорогу не показал правильно что ли?

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