Случайный прохожий жестоко избил мужчину за «некорректное поведение»

В Благовещенском городском суде вынесен приговор 27-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомцу. Происшествие случилось в июле текущего года.

Как-то вечером молодой человек встретил на улице незнакомого мужчину. Из-за некорректного поведения последнего между благовещенцами возник конфликт, во время которого незнакомец высказался в адрес осужденного нецензурной бранью, сообщает прокуратура Амурской области.

В ответ на это молодой человек с силой ударил прохожего сначала головой, потом ногами по лицу, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.