Лосось, лось и гигантская шишка встретят гостей Дальневосточной ярмарки в Москве

Фото: ddv.moscow

Фигуры дальневосточных животных и растений будут встречать гостей на Новом Арбате в Москве 2 декабря – в день открытия третьей Дальневосточной ярмарки. Исполинские арт-объекты, в том числе фигуры лосося, лося, гигантской шишки, украсят улицу.

Дальневосточную ярмарку проведут со 2 по 8 декабря. Предприниматели из 11 регионов представят ассортимент продуктов питания и сувениров.

«Дальний Восток вдохновляет. Здесь можно увидеть северное сияние, бескрайнюю тундру и субтропические леса, наслаждаться теплым морем в октябре и кататься на коньках под открытым небом в мае. Здесь текут крупнейшие реки страны, дышат огнем вулканы и обитает самая редкая кошка планеты – дальневосточный леопард. Энергия, скорость, динамика жизни в регионе поражают. Близость древних азиатских культур, закаты и рассветы, крепкий морской ветер, тайга, яркое солнце, необыкновенная осень формируют особый дальневосточный характер», – отмечает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Представить свой регион делегация Амурской области решила, сделав упор историю, перспективы и уникальное географическое положение.

«Ни в одном другом месте нельзя узнать весь Дальний Восток настолько комплексно и многогранно. Туристическая зона амурского павильона в этом году расскажет об основных артефактах и брендах области начиная с исторического Албазинского острога, заканчивая современным уникальным трансграничным мостом между Россией и Китаем.

Расскажем и об уникальных культурных проектах, которые возможны только здесь – на границе Европы и Азии. Мы уверены, что масштабные интерактивные инсталляции, творческие программы, этап Большого дальневосточного квеста, где, ответив на несколько вопросов, можно выиграть целое путешествие в один из регионов ДФО, не оставят равнодушными гостей фестиваля и позволят дополнительно привлечь внимание жителей западной части России к регионам Дальнего Востока», – сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Сразу 6 регионов – Камчатка, Приморье, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Хабаровский край – представят морепродукты. Также посетителям ярмарки предложат деликатесы из говядины и свинины из Забайкалья, из оленины и жеребятины из Якутии.

Особое внимание уделено продукции, произведенной на дальневосточных гектарах. Это иван-чай, собранный на Камчатке, травяные сборы из Приморья, а также мед, произведенный в Амурской области.

«В этом году, помимо нескольких вариаций крема-меда и меда традиционного, который стал визитной карточкой региона, мы планируем удивить жителей и гостей столицы новыми авторскими продуктами: вареньем из сосновых шишек и медовым мармеладом. Вся продукция полностью натуральна и полезна для здоровья. Мы уже не первый раз участвуем в выставке и каждый раз отмечаем большой интерес к товарам из Амурской области», – рассказала руководитель амурской компании Татьяна Капустина.

На ярмарке будет работать фудкорт. Повара ресторанов предложат гостям отведать уникальные блюда. В меню такие изыски, как макбургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, пянсе с древесными грибами, салат "Индигирка" из нельмы и бурятские боовы со сгущенкой.

На ярмарке будет работать книжная лавка, где гости смогут приобрести путеводители, художественную и научно-популярную литературу о Дальнем Востоке. Некоторые издания будут презентованы на ярмарке впервые, например, фольклорный сборник «Сказочная Чукотка», изданный по частной инициативе при поддержке краудфандинга.

Всех посетителей ярмарки пригласят на фестиваль Дальнего Востока, который пройдет с 12 по 14 декабря в московском Экспоцентре.

«Дни Дальнего Востока» проводятся в Москве третий год подряд. Организаторами мероприятий выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. В рамках «Дней Дальнего Востока», помимо ярмарки и фестиваля, пройдет вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева, сообщили в пресс-центре «Дней Дальнего Востока» в Москве.