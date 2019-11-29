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29ноября
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сегодня, 11:28 0

В правительстве РФ утвердили указания по организации работы приютов для животных

В правительстве РФ утвердили указания по организации работы приютов для животных
Фото: pixabay.com

Теперь организация деятельности приютов для животных будет строго регламентирована. Постановлением федерального правительства утверждены все соответствующие указания. Так, в документе описаны требования к обустройству помещений, используемых для приема животных.

Речь идет о требованиях к размеру вольеров и клеток, температурно-влажностному режиму, освещенности, вентиляции, водоснабжению, обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения. Установлен порядок поступления животных в приют, а также правила обращения с ними.

В частности, оказание ветеринарной помощи, маркирование животных, не имеющих владельцев или владельцы которых неизвестны, стерилизация и вакцинация против заболеваний, опасных для человека и животных, осуществление мероприятий по выгулу, кормлению, поению и уходу за бездомными животными. Документом зафиксировано предельное количество содержащихся в приютах животных и закреплен порядок посещения приютов добровольцами и людьми, потерявшими питомца.

В правила также вошли положения и требования, регламентирующие действия государственных или муниципальных учреждений, негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и сооружения.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева документ был доработан с учетом замечаний субъектов РФ. Это условие является важным, поскольку на основе принятых методических указаний уполномоченными органами местного самоуправления будут разработаны и утверждены соответствующие нормативные правовые акты с учетом инфраструктурной обеспеченности, а также региональных географических и климатических особенностей региона, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Регулирующие нормы по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них были разработаны ведомством в соответствии с поручением правительства РФ для реализации федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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#животные #закон #российская власть

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