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сегодня, 11:10 0

Юко Кавагути объяснила причину популярности Загитовой и Медведевой в Японии

Юко Кавагути объяснила причину популярности Загитовой и Медведевой в Японии
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Двукратная чемпионка Европы Юко Кавагути рассказала, почему в Японии так любят российских фигуристок. Девушки считаются в стране поп-звездами.

«Откуда у японцев такая любовь к Загитовой и Медведевой? Они просто очень красивые. Современный эталон. Они выглядят как настоящие иностранки, а в Японии сейчас как раз мода на славянские и европейские лица. Это касается не только фигурного катания. Среди актеров в топе сейчас тоже почти нет азиатских. Внешность решает все.

Вообще, фигурное катание в Японии очень быстро превращается в шоу-бизнес. А фигуристов воспринимают как поп-звезд. И это большой миф, что японские болельщики умеют поддерживать любых спортсменов. Фанаты фигурного катания сходят с ума не только в России.

Если ты в Японии сидишь рядом с фанатом Юзуру Ханю, но вдруг болеешь за кого-то другого, критикуешь то, что показывает Юзуру — все, это конец. Много хейта, настоящих фанатских войн.

Японские болельщицы, которые искренне переживают за фигурное катание, а не считают Юзуру своим мальчиком, например, любят ездить на соревнования в Европу. Там можно спокойно выражать свое мнение и не бояться, что тебе устроят темную за неосторожное слово в адрес кого-то из кумиров», цитирует News.sportbox Кавагути.

Медведева и Загитова пользуются большой популярностью среди японских фанатов. Фигуристки неоднократно принимали участие в местных телешоу, а японские репортеры снимали про россиянок документальные фильмы. В январе 2019 года фигуристки объединились для совместного проекта. Девушки снялись в рекламном ролике мобильной игры.

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#спорт #шоу-бизнес

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