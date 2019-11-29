Юко Кавагути объяснила причину популярности Загитовой и Медведевой в Японии

Двукратная чемпионка Европы Юко Кавагути рассказала, почему в Японии так любят российских фигуристок. Девушки считаются в стране поп-звездами.

«Откуда у японцев такая любовь к Загитовой и Медведевой? Они просто очень красивые. Современный эталон. Они выглядят как настоящие иностранки, а в Японии сейчас как раз мода на славянские и европейские лица. Это касается не только фигурного катания. Среди актеров в топе сейчас тоже почти нет азиатских. Внешность решает все.

Вообще, фигурное катание в Японии очень быстро превращается в шоу-бизнес. А фигуристов воспринимают как поп-звезд. И это большой миф, что японские болельщики умеют поддерживать любых спортсменов. Фанаты фигурного катания сходят с ума не только в России.

Если ты в Японии сидишь рядом с фанатом Юзуру Ханю, но вдруг болеешь за кого-то другого, критикуешь то, что показывает Юзуру — все, это конец. Много хейта, настоящих фанатских войн.

Японские болельщицы, которые искренне переживают за фигурное катание, а не считают Юзуру своим мальчиком, например, любят ездить на соревнования в Европу. Там можно спокойно выражать свое мнение и не бояться, что тебе устроят темную за неосторожное слово в адрес кого-то из кумиров», цитирует News.sportbox Кавагути.

Медведева и Загитова пользуются большой популярностью среди японских фанатов. Фигуристки неоднократно принимали участие в местных телешоу, а японские репортеры снимали про россиянок документальные фильмы. В январе 2019 года фигуристки объединились для совместного проекта. Девушки снялись в рекламном ролике мобильной игры.