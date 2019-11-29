14 декабря Амурский театр кукол будет открыт до 23:00

14 декабря Амурскому театру кукол исполняется 55 лет. Директор театра Лидия Потемкина стала гостьей программы «Простые вопросы» и рассказала о том, чем живет сейчас театр и какие сюрпризы готовятся для маленьких зрителей в будущем.

«55 лет для человека – это уже возраст достаточно зрелый, а вот для театра это молодой возраст, если сравнивать с западными театрами, которые намного старше нас. Мы еще в процессе роста, мы активно учимся, и мы просто хотим поделиться тем, что умеем, что мы хотим предложить своему зрителю», – делится Лидия Викторовна.

14 декабря, в день рождения, в театре запланирована программа «Открытый театр». Учреждение будет открыто с 11:00 до 23:00.

«В этот день театр будет доступен зрителям всех возрастов. С 11 часов мы приглашаем наших маленьких зрителей, чтобы провести с ними игровые и познавательные мероприятия и подарить им спектакль. В 14:00 у нас начнется мероприятие для более старших детей. Это будет также большая познавательная программа. А в 18:30 мы ждем более взрослых зрителей, которым покажем разные сферы жизни театра – и закулисную часть, и подготовку артистов к спектаклю», – рассказывает Лидия Потемкина.

В интервью гостья рассказала о том, что театр кукол – это не только спектакли, но и занимательная экскурсионная программа.

«Наша экскурсионная программа и раньше пользовалась большой популярностью, но в этом году она вышла за рамки Амурской области. Потому что у нас были дети из Комсомольска-на-Амуре, из Хабаровска, из Владивостока. К нам даже детские сады приезжают на экскурсии, представляете, насколько это здорово!» – рассказывает Лидия Потемкина, директор областного театра кукол.

Подробнее о том, как театра кукол будет отмечать юбилей, вы узнаете, посмотрев видео.