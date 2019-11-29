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29ноября
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сегодня, 11:08 0

Елена Летучая пожурила жителя Благовещенска за еду в холодильнике

Елена Летучая пожурила жителя Благовещенска за еду в холодильнике
Фото: кадр видео

Телеведущая Елена Летучая стала гостьей «Вечернего Урганта». В рамках программы она вместе с Иваном Ургантом вышла на связь с пользователями Инстаграма. В частности, с Еленой пообщался житель Благовещенска Александр.

Ургант и Летучая попросили благовещенца продемонстрировать с помощью видеосвязи содержимое своего холодильника. «Ой, может, лучше не надо?» – сказал Александр, но все же исполнил просьбу. «Ну, идеально!» – сказал об увиденном Ургант. «Еда не прикрыта!» – отреагировала Летучая. Иван констатировал, что у благовещенца в холодильнике «очень аккуратно».

В дальнейшей беседе Александр поинтересовался, почему у него не спрашивают, из какого он города. «Я с Благовещенска, где Елена Летучая родилась», – сказал мужчина. Однако телеведущая заметила, что является уроженкой другого города: «Нет, я там не родилась. Я там училась в финансово-экономическом колледже».

Александр назвал Летучую хорошим человеком. «Очень красивая, и передачи у нее самые классные», – похвалил житель Благовещенска Елену.

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#ТВ

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