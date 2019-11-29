В Амурской области хотят создать центральный медархив

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области предложено создать центральный архив медицинских изображений. К этой информационной системе можно подключить все лечебные учреждения региона. Проект обсудили на встрече губернатор Василий Орлов и директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Использование системы позволит хранить диагностические материалы, обмениваться ими и проводить удаленные и локальные консультации в единой информационно-диагностической среде. Подобные системы уже созданы во многих субъектах Дальнего Востока. Глава Приамурья поддержал предложение руководства компании.

В настоящее время в Приамурье заканчивают создавать лабораторную информационную систему. Установленная на базе Амурской областной инфекционной больницы система позволит собирать и передавать данные исследований, проведенных на диагностическом оборудовании.

В целом объем средств на реализацию инвестиционных программ «Ростелекома» превысил 400 миллионов рублей. «По федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" было построено более 1 800 километров волоконно-оптических линий связи, ведущих к 118 населенным пунктам Приамурья», – сказал вице-президент.

Еще одним направлением деятельности компании стало участие в реализации программы «Безопасный город», в рамках которой установлено 27 камер видеонаблюдения в Свободном и 16 – в Белогорске. В ближайших планах – установка камер видеонаблюдения в селе Чигири Благовещенского района.

«Активное применение современных технологий в городском хозяйстве ведется и в Благовещенске. Здесь реализуется пилотный проект "Умный город". Одним из его пунктов является создание интеллектуальной системы видеонаблюдения. В местах массового скопления населения уже установлено 140 камер видеонаблюдения, что позволит увеличить раскрываемость правонарушений, а также 23 камеры фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время оснащаются камерами видеонаблюдения объектов образования и культуры. Также на территории Благовещенска идет работа по интеграции видеокамер всех предприятий и учреждений города в общую систему видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город", уже интегрировано 470 камер. Работа будет продолжена и в 2020 году», – сообщил Василий Орлов.