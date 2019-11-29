У православных христиан начался 40-дневный Рождественский пост

Фото: pixabay.com

Православные верующие начали готовиться к празднику Рождества Христова. 28 ноября начался 40-дневный пост, который закончится в ночь под Рождество, 6 января.

Рождественский пост считается не таким строгим, как Великий или Успенский, однако ограничения в рационе есть. В частности, на весь период рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока и молочных продуктов. Традиционно в первый день поста готовят постную кутью, которой угощают гостей.

«Согласно церковному уставу, четыре дня в неделю, кроме понедельника, среды и пятницы, можно есть рыбу. Разрешены все продукты растительного происхождения: фрукты, овощи и корнеплоды, грибы, каши на воде. В новогоднюю ночь приняты послабления, их меру каждый верующий определяет для себя самостоятельно, по совести. Что же касается алкогольных напитков в праздник, то христианская традиция не запрещает вино, но призывает соблюдать меру», – сказал ТАСС настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

В определенных ситуациях допускаются определенные послабления или даже полный отказ от соблюдения поста. «Существуют послабления для младенцев, беременных женщин и тяжелобольных людей. О своей мере поста лучше посоветоваться со священником: рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии и попросить благословение на те или иные послабления», – отметил Агейкин.

Он подчеркнул, что ограничение в пище не должно стать самоцелью для тех, кто решил соблюдать пост. «Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием, искоренением злых дел, прощением обид. Пост не цель, а средство – средство смирить свою плоть и очиститься от грехов, а без молитвы и покаяния он становится всего лишь диетой», – добавил священнослужитель.