Собаки голодали почти два месяца: в суде прошло заседание по делу Вячеслава Золотарева

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28 ноября в Благовещенском районном суде состоялось заседание в рамках рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении Вячеслава Золотарева – владельца приюта для животных «Дружок». В январе этого года на территории приюта зоозащитники обнаружили более 40 трупов собак. Большую часть из них Золотарев отлавливал и содержал в рамках муниципального контракта.

В ходе судебного заседания по ходатайству стороны обвинения были опрошены четверо свидетелей. Это работники администрации Благовещенска, директор областной ветлаборатории и знакомый подсудимого.

Первым опросили начальника управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергея Казанцева. Именно на управление возложены полномочия по регулированию численности животных, живущих на улицах Благовещенска. Управление через проведение открытых аукционов занимается заключением муниципальных контрактов по отлову, транспортировке и содержанию собак.

На суде Казанцев пояснил, что с подсудимым он знаком, их связывают деловые отношения. С 2014 года ИП Золотарев – регулярный исполнитель муниципальных контрактов.

В 2018 году приют, где были найдены трупы животных, неоднократно проверялся сотрудниками городского управления ЖКХ и областного ветуправления. Существенных нарушений по содержанию животных выявлено не было. При этом, со слов Казанцева, на приют поступали жалобы от зоозащитников. А от жителей близлежащих домов они не фиксировались.

Однако в ходе проверок Золотареву несколько раз делали замечания о несоблюдении минимального расстояния от приюта до ближайшей жилой застройки. Кроме того, приют должен находиться за пределами населенного пункта, когда фактически располагается в Чигирях. Нарушения рекомендовали устранить, но рекомендации не были выполнены.

Начальник городского управления ЖКХ также отметил, что определенных требований и норм по содержанию собак в рамках муниципальных контрактов нет, кроме того, что при поступлении они должны попадать в карантинный блок и только после этого содержаться в вольерах. Лечение животного, если оно заболело, также не предусмотрено. То есть организация ветеринарных работ не входила в обязательства Золотарева. Ветуслуги оказывались только при поступлении собак в приют: специалисты областного ветуправления проводили клинический осмотр и чипирование прибывших животных.

Оплату за выполнение муниципальных контрактов Золотареву осуществляли по факту выполненных работ. Согласно контракту, собаки должны питаться один раз в день. На питание одного животного в сутки предусмотрено 40 рублей. Жалоб о нехватке денег на содержание собак от Золотарева не поступало. Однако Казанцев высказался, что этих сумм в принципе не достаточно.

«Те суммы, которые были заложены, их недостаточно для содержания животных. Мы неоднократно по этому поводу писали в управление ветеринарии», – сказал Сергей Казанцев.

26 декабря 2018 года срок действия муниципального контракта, заключенного с Золотаревым, закончился. Было отловлено 15 собак. За отлов деньги исполнителю были выплачены. Однако за содержание собак средств он не получил: договор был расторгнут в судебном порядке. В итоге собак передали физическому лицу – Золотареву.

Знакомый Золотарева, который также выступил свидетелем со стороны обвинения, рассказал, что животным не хватало корма. Эту информацию хозяину приюта передавал охранник, который занимался содержанием животных на время отсутствия Золотарева в Благовещенске. Охранник говорил: «Собаки дохнут, не знаю, что делать». Однако Золотарев на это никак не отреагировал.

В качестве свидетеля на суде также выступила директор Амурской областной ветеринарной лаборатории Наталья Яковлева. В лабораторию 16 января 2019 года одна из благовещенских зоозащитниц доставила трупы собак. Специалисты провели вскрытие и определили причину смерти – все они погибли из-за истощения. По оценке руководителя учреждения, пищи животные не получали 30-50 дней.

«Нам было доставлено 43 головы. Собаки были в неестественных позах, где-то были просто скелетированные останки, например, лапка, хвостик или голова с позвоночником. Были и целостные трупы. Их доставили в замороженном виде. У собак были обнаружены заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечные изменения, бронхопневмония. Истощены были абсолютно все животные», – рассказала Наталья Владимировна.

Тех собак, которые остались в живых, разобрали и выходили зооволонтеры. Как сообщало Амур.инфо, в отношении Золотарева возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное в отношении нескольких животных». Уголовное дело продолжат рассматривать в суде. Следующее заседание назначено на 2 декабря.